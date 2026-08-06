Колишній головний тренер Шахтаря очолив один із найкращих клубів Саудівської Аравії

54-річний фахівець підписав із дев’ятиразовими чемпіонами Саудівської Аравії контракт до червня 2028 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Пушич змінив на чолі Аль-Ахлі німця Маттіаса Яйссле, який напередодні очолив англійський Ньюкасл.

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Al Ahli Club is pleased to announce the appointment of Marino Pusić as the new Head Coach of the First Team.



Welcome to Al Ahli, Coach! 💚 pic.twitter.com/knDs2PNwY2 — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) August 5, 2026

Нагадаємо, Пушич тренував Шахтар із жовтня 2023-го до травня 2025 року, провівши на чолі «гірників» 71 матч, у яких здобув 44 перемоги. Під його керівництвом донецький клуб став чемпіоном України у сезоні 2023/24 та двічі вигравав Кубок України.

Останнім місцем роботи Пушича був еміратський клуб Аль-Джазіра, який він вивів до Ліги чемпіонів Азії та вперше за кілька років привів до фіналу Кубка ліги ОАЕ.

В Аль-Ахлі зазначили, що стиль гри Пушича, заснований на атакувальному футболі, високому пресингу та тактичній гнучкості, відповідає ігровій філософії команди. Очікується, що тренер прибуде до клубу разом зі своїм штабом, склад якого буде оголошено пізніше.

Раніше головний тренер Арда Туран назвав завдання Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Перед цим Туран розповів, як Україна змінила його життя.