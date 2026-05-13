Курйозний автогол воротаря на останніх секундах позбавив Роналду дострокового титулу в Саудівській Аравії — відео

Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, не зумів достроково оформити чемпіонство в Саудівській Про-Лізі.

У рамках 32-го туру націнального чемпіонату Аль-Наср вдома приймав Аль-Хіляль.

На 37-й хвилині захисник господарів Мохамед Сімакан відкрив рахунок, забивши після подачі з кутового в штрафний.

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SIMAKAN SCORES FOR AL-NASSR… 1-0 ⚽️ pic.twitter.com/qAptfVNwpb — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) May 12, 2026

Гості зуміли врятуватися від поразки на 90+8 хвилині. Футболіст Аль-Хіляля виконав вкидання ауту в штрафний майданчик суперника, де почалася метушня. М’яч полетів у бік воріт, а голкіпер Аль-Насра Бенту спробував його зафіксувати, але випустив м’яч із рук, після чого той перетнув лінію воріт.

BENTO!!

WHAT YOU HAVE DONE?



IT IS 1-1 AT FULL TIME pic.twitter.com/QjuGMdxGDI — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) May 12, 2026

Кріштіану Роналду вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 83 хвилини, а потім був замінений.

Аль-Наср — Аль-Хіляль 1:1

Голи: Сімакан, 37 — Бенту, 90+8 (автогол)

У турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср посідає перше місце, маючи 83 очки. У Аль-Хіляля 78 балів, але при цьому гра в запасі.

У поточному сезоні Роналду провів за Аль-Наср 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 28 голів і зробив п’ять гольових передач. Контракт із клубом розрахований до кінця червня 2027 року. У Саудівській Аравії португалець досі не виграв жодного трофея.

Раніше повідомлялося, що шестиразовий переможець Ліги чемпіонів не зіграє на ЧС-2026.