Курйозний автогол воротаря на останніх секундах позбавив Роналду дострокового титулу в Саудівській Аравії — відео
Кріштіану Роналду у грі проти Аль-Хіляля (Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed)
Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, не зумів достроково оформити чемпіонство в Саудівській Про-Лізі.
У рамках 32-го туру націнального чемпіонату Аль-Наср вдома приймав Аль-Хіляль.
На 37-й хвилині захисник господарів Мохамед Сімакан відкрив рахунок, забивши після подачі з кутового в штрафний.
Гості зуміли врятуватися від поразки на 90+8 хвилині. Футболіст Аль-Хіляля виконав вкидання ауту в штрафний майданчик суперника, де почалася метушня. М’яч полетів у бік воріт, а голкіпер Аль-Насра Бенту спробував його зафіксувати, але випустив м’яч із рук, після чого той перетнув лінію воріт.
Кріштіану Роналду вийшов на поле в стартовому складі і відіграв 83 хвилини, а потім був замінений.
Аль-Наср — Аль-Хіляль 1:1
Голи: Сімакан, 37 — Бенту, 90+8 (автогол)
У турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Наср посідає перше місце, маючи 83 очки. У Аль-Хіляля 78 балів, але при цьому гра в запасі.
У поточному сезоні Роналду провів за Аль-Наср 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 28 голів і зробив п’ять гольових передач. Контракт із клубом розрахований до кінця червня 2027 року. У Саудівській Аравії португалець досі не виграв жодного трофея.
Раніше повідомлялося, що шестиразовий переможець Ліги чемпіонів не зіграє на ЧС-2026.