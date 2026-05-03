Колишнього головного тренера Манчестер Юнайдер сера Алекса Фергюсона доправили в лікарню після того, як він відчув себе погано на стадіоні Олд Траффорд перед матчем манкуніанців із Ліверпулем.

Інцидент стався приблизно за годину до початку принципового поєдинку в рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Daily Mail.

За наявною інформацією, 84-річного шотландця госпіталізували виключно з міркувань обережності — його стан не викликає серйозних побоювань, очікується, що найближчим часом він повернеться додому.

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Нагадаємо, у 2018 році Фергюсон переніс важкий крововилив у мозок, йому зробили термінову операцію. Втім, нинішній інцидент, за попередніми даними, не пов’язаний із тією ситуацією.

У 2023 році Фергюсон також пережив особисту трагедію: померла його дружина Кеті, з якою він прожив у шлюбі 57 років.

Алекс Фергюсон — один із найвидатніших тренерів в історії футболу. Він з 1986 по 2013 рік очолював Манчестер Юнайтед, з яким виграв 38 трофеїв, зокрема 13 разів ставав чемпіоном Англії і двічі перемагав у Лізі чемпіонів.

МЮ посідає третє місце після 34 зіграних турів АПЛ у цьому сезоні, в активі «червоних дияволів» 61 очко. Ліверпуль (58 очок) йде четвертим.

Раніше колишній капітан Манчестер Юнайтед оголосив про завершення ігрової кар'єри.