Грав разом із Лужним. Ексголкіпер Арсенала і Ювентуса трагічно загинув у ДТП із поїздом

Аварія сталася вранці 16 квітня в населеному пункті Нусдорф-ам-Гаунсберг (федеральна земля Зальцбург) на залізничному переїзді, повідомляє австрійське видання ORF. За попередніми даними поліції, 48-річний Маннінгер перетинав колію на автомобілі, коли в нього врізався поїзд.

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На момент прибуття рятувальників футболіста вже витягли з понівеченого авто та намагалися реанімувати. Попри зусилля медиків і лікаря швидкої допомоги, врятувати його не вдалося — він помер на місці. Маннінгер перебував у машині сам, машиніст і пасажири поїзда не постраждали.

В автомобіль Маннінгера врізався поїзд / Фото: ORF

Фото з місця інциденту / Фото: ORF

Інформацію про смерть голкіпера підтвердив його колишній клуб, Ред Булл Зальцбург.

Александер Маннінгер виступав за низку відомих європейських клубів, зокрема лондонський Арсенал (1997−2002), туринський Ювентус (2008−2012), Ліверпуль (2016−2017). В Арсеналі одноклубником австрійця був колишній футболіст збірної України Олег Лужний. У складі лондонців Маннінгер вигравав чемпіонат і Кубок Англії, а з Ювентусом став чемпіоном Італії.

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За національну збірну Австрії голкіпер відіграв 33 матчі. Був учасником домашнього чемпіонату Європи 2008 року.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст загинув після зіткнення з оленем.