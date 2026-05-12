В Ірані конфіскували майно «азійського Марадони», який критикує режим аятол

У колишнього капітана збірної Ірану з футболу Алі Карімі, який перебуває у вигнанні і відкрито критикує владу країни, конфіскували майно в Ірані.

За рішенням суду було вилучено шість об'єктів нерухомості, пов’язаних із Карімі — два комерційних і чотири житлових приміщення, повідомляє Al Arabiya. У рішенні колишнього футболіста назвали «одним зі зрадників батьківщини», який в останні роки «активно підтримував ворога».

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47-річний Карімі, відомий за прізвиськом «азіатський Марадона», після від'їзду з країни підтримував антиурядові протести, а також висловлював симпатії до монархії, поваленої після Ісламської революції 1979 року.

У 2022 році влада Ірану заочно висунула йому звинувачення за підтримку протестів, які спалахнули після загибелі активістки Махси Аміні. Іранські правоохоронці затримали її за нібито порушення суворого дрес-коду для жінок, після чого закатували.

Карімі провів 127 матчів за збірну Ірану у період з 1998 по 2012 рік, відзначився 38 голами. У 2005−2007 роках виступав за мюнхенську Баварію, з якою виграв чемпіонат і Кубок Німеччини. Також був футболістом Шальке (Німеччина), Аль-Ахлі (ОАЕ), Персеполіса (Іран) та інших клубів.

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Карімі вважається одним із найпопулярніших спортсменів в історії Ірану. У квітні 2015 року в опитуванні телепрограми Navad його визнали найпопулярнішим футболістом Ірану в період з 1991 по 2015 рік.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо відповів, чи впустять збірну Ірану в США на ЧС-2026.