«Це просто суперфутболіст». Легенда Шахтаря назвав бразильця, якого клуб продасть за 200−300 мільйонів євро

Аліссон приєднався до Шахтаря у 2025 році (Фото: Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

Легендарний ексфутболіст вважає, що в найближчому майбутньому гірники зможуть продати талановитого бразильця за величезні гроші.

«Аліссон зараз виглядає неймовірно. Він робить різницю на полі. За нього я радію найбільше. Це просто суперфутболіст! Зірка Шахтаря, яка в майбутньому буде коштувати шалених грошей.

Реклама

Коли я вперше його побачив, одразу зрозумів: це гравець, за якого менше «сотки» — навіть розмов бути не може. Зараз якісь клуби намагаються торгуватися за нього, пропонують 20−30 мільйонів. Мені з цього просто смішно! Сезон-два, і його продадуть за величезні гроші - 200 мільйонів, а то й 300. Без нього нинішній Шахтар — це зовсім інша команда", — цитує Грачова Blik.ua.

Аліссон перейшов у Шахтар з Атлетіко Мінейро у березні 2025 року. Український клуб заплатив бразильському 14 мільйонів євро без урахування бонусів.

У нинішньому сезоні Аліссон забив сім голів й віддав 10 результативних передач у 26 матчах за Шахтар.

Напередодні Шахтар не зумів вийти у фінал Ліги конференцій, поступившись англійському Крістал Пелес.

Раніше легенда Динамо різко розкритикував Турана після вильоту Шахтаря з Ліги конференцій.