Лідер Шахтаря потрапив до символічної збірної чвертьфіналу Ліги конференцій

Аліссон забив АЗ у другому матчі в чвертьфіналі Ліги конференцій (Фото: REUTERS/Maurice Van Steen)

Донецький Шахтар пройшов АЗ Алкмар за сумою двох матчів (5:2) і зіграє в півфіналі Ліги конференцій .

Статистичний портал Sofascore склав символічну збірну з учасників чвертьфіналів.

Півзахисник Шахтаря Аліссон потрапив до символічної збірної других матчів ¼ фіналу ЛК.

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До команди найкращих також увійшли чотири гравці АЕКа, три футболісти Страсбура і по одному представнику Крістал Пелас, АЗ і Фіорентини.

Символічна збірна других матчів чвертьфіналу Ліги конференцій: Хендерсон (Крістал Пелас) — Піліос (АЕК), Релвас (АЕК), Омобаміделе (Страсбур), Рота (АЕК) — Марін (АЕК), Мандрагора (Фіорентина), Барко (Страсбур) — Аліссон (Шахтар), Єнсен (АЗ Алкмар), Енсісо (Страсбур).

Фото: SofaScore

Виступ Аліссона проти АЗ Алкмар (2:2) оцінили 8,1 бала. Бразилець на свій рахунок записав один гол.

Найкращим гравцем тижня в Лізі конференцій став Хуліо Енсісо зі Страсбура — 9,2 бала. Парагвайський футболіст відзначився голом і зробив дві гольові передачі.

Суперником Шахтаря в півфіналі стане англійський Крістал Пелас. Півфінальні матчі відбудуться 30 квітня і 7 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня в Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Зазначимо, що суперкомп’ютер оцінив шанси Шахтаря виграти Лігу конференцій.