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Замість традиційної добірки найкращих моментів клуб показав нарізку епізодів, у яких 33-річний Коельйо припускався помилок на полі, повідомляє AS. У ролику зібрані невдалі дії захисника, які призводили до небезпечних моментів або проблем для команди.

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El Amazonas FC anunció la salida del defensor Leonardo Coelho con un compilado de errores suyos.#FútbolBrasilero 🇧🇷pic.twitter.com/XNkjjx4kNi — En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 13, 2026

Відео стало вірусним у соцмережах, але багато користувачів назвали публікацію неповагою до гравця та одним із найгірших прикладів того, як клуб може попрощатися зі своїм футболістом.

При цьому у дописі в соцмережах Амазонас подякував Коельйо «за його професіоналізм та самовідданість на полі та поза ним протягом часу, проведеного в команді», і побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Лео Коельйо виступав за Амазонас із 2025 року, провів за клуб 39 матчів, у яких забив два голи. Амазонас наразі грає у третій за силою лізі Бразилії.

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