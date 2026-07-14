Бразильський клуб оголосив про відхід футболіста, опублікувавши добірку його найгрубіших помилок — відео стало вірусним

14 липня, 19:41
Лео Коельйо (Фото: ФК Амазонас)

Лео Коельйо (Фото: ФК Амазонас)

Бразильський ФК Амазонас оригінально попрощався зі своїм гравцем Лео Коельйо.

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Замість традиційної добірки найкращих моментів клуб показав нарізку епізодів, у яких 33-річний Коельйо припускався помилок на полі, повідомляє AS. У ролику зібрані невдалі дії захисника, які призводили до небезпечних моментів або проблем для команди.

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Відео стало вірусним у соцмережах, але багато користувачів назвали публікацію неповагою до гравця та одним із найгірших прикладів того, як клуб може попрощатися зі своїм футболістом.

При цьому у дописі в соцмережах Амазонас подякував Коельйо «за його професіоналізм та самовідданість на полі та поза ним протягом часу, проведеного в команді», і побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Лео Коельйо виступав за Амазонас із 2025 року, провів за клуб 39 матчів, у яких забив два голи. Амазонас наразі грає у третій за силою лізі Бразилії.

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Редактор: Орест Дида

Теги:   чемпіонат Бразилії Футбол

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