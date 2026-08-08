Український воротар Анатолій Трубін розглядає можливість залишити Бенфіку вже цього літа.

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Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, голкіпер дедалі більше відчуває себе відстороненим від проєкту клубу.

Однією з причин невдоволення Трубіна стало рішення тренерського штабу залишити його на лаві запасних у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Гартса. Бенфіка у тій зустрічі здобула розгромну перемогу з рахунком 6:1.

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Українець, як стверджується, хотів би змінити клуб уже під час нинішнього трансферного вікна. При цьому інтерес до Трубіна з боку інших європейських команд не бракує.

Раніше повідомлялося, що голкіпер входить до сфери інтересів мадридського Реала, ПСЖ, Тоттенгема та Астон Вілли. Також українцем цікавиться Ювентус.

Бенфіка при цьому не має наміру відпускати воротаря дешево. За даними джерела, португальський клуб хоче отримати за Трубіна щонайменше 20 мільйонів євро.

23-річний українець виступає за Бенфіку з 2023 року, коли перебрався до Лісабона з донецького Шахтаря.

Наразі команда готується до старту нового сезону чемпіонату Португалії. 9 серпня Бенфіка зіграє з Академікою Візеу, а 13 серпня проведе матч-відповідь проти Гартса у кваліфікації Ліги Європи.

У сезоні 2025/26 Трубін провів 50 матчів, 20 з яких — «на нуль», а також забив один гол головою у ворота мадридського Реала в Лізі чемпіонів.