Фахівець вважає, що туринський клуб має придбати українця, який має всі шанси стати основним гравцем команди на довгі роки.

«Трубін був вдалим варіантом для інвестицій ще кілька років тому, а зараз — тим паче. Його нинішня ціна не здається мені надто високою, адже ви отримуєте вже сформованого воротаря, здатного гарантувати багато років виступів на найвищому рівні.

Реклама

Не розумію, чому клуб не робить рішучий крок щодо голкіпера, який уже проявив себе в Україні та Португалії й має міжнародний досвід. Хто його підпише — той виграє.

Мене вражала його зрілість ще у 18 років. Вона збереглася й досі, а сам він значно виріс як футболіст. Це воротар, який має всі якості, необхідні для гри на найвищому рівні. До того ж він справжній професіонал і дуже розумний хлопець", — наводить слова тренера TuttoJuve.

Трубін — 25-річний український воротар, вихованець донецького Шахтаря, з яким він вигравав чемпіонат України та дебютував у Лізі чемпіонів. У серпні 2023 року він перейшов до лісабонської Бенфіки за 10 мільйонів євро плюс бонуси.

Станом на червень 2026 року Трубін провів за Бенфіку 149 матчів, у яких пропустив 144 м’ячі та відіграв 59 «сухих» ігор.

У сезоні 2025/26 він провів 50 матчів, 20 з яких — «на нуль», а також забив один гол головою у ворота мадридського Реала в Лізі чемпіонів.

У складі національної збірної України воротар дебютував 31 березня 2021 року у відбірковому матчі ЧС-2022 проти Казахстану (1:1). Наразі на його рахунку 27 матчів і 39 пропущених голів.

Повідомлялося, що Реал розглядає Трубіна на заміну Луніну.