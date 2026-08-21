«Сила — у вчинках, а не в словах». Трубін зробив заяву на тлі втрати місця в основі Бенфіки

21 серпня, 08:25
Анатолій Трубін втратив місце в основному складі Бенфіки (Фото: REUTERS/Rita França)

Анатолій Трубін втратив місце в основному складі Бенфіки (Фото: REUTERS/Rita França)

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін опублікував новий допис у соціальній мережі.

Голкіпер розповів про нові цілі та стрімкий розвиток як футболіста, адже втратив місце в стартовому складі португальської команди.

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«Я завжди ставлю перед собою нові цілі. Але жодна з них не має значення, якщо на цьому шляху перестаєш бути собою.

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Для мене важливо не лише прогресувати як футболіст, а й залишатися людиною, яка може бути опорою для інших. Саме тому я вірю, що сила — у вчинках, а не в словах", — написав Анатолій.

Трубін розпочав у статусі запасного воротаря «орлів». Анатолій перебуває на лаві запасних уже в п’яти матчах поспіль. Українець узяв участь лише у двох іграх кваліфікації Ліги Європи проти Санкт-Галлена.

25-річний українець був основним воротарем Бенфіки протягом трьох сезонів, однак після приходу влітку нового головного тренера команди Марку Сілви втратив місце в стартовому складі.

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Анатолій виступає за португальський клуб із літа 2023 року. За цей час він провів 151 матч, у яких пропустив 146 голів і відіграв 60 ігор «на нуль». Контракт із Бенфікою розрахований до кінця червня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Бенфіки Марку Сілва надав перевагу воротарю Самуелю Соарешу перед Трубіним через кращу гру ногами.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Бенфіка Анатолій Трубін

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