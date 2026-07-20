Динамо дізналося потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи

Імовірних суперників отримало київське Динамо. Якщо команда Ігоря Костюка зуміє пройти грецький ПАОК, то зустрінеться з переможцем пари Хаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

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Поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи заплановані на 6 та 13 серпня.

У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо пройшло румунську Університатю у серії пенальті.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.