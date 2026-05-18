Італійський байкер із тризубом на спині: хто такий Андреа Мальдера, який очолив збірну України

Після звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України фаворитом на цю роль називали Андреа Мальдеру.

І ось, 18 травня, Українська асоціація футболу оголосила, що призначила на два роки головним тренером національної команди Андреа Мальдеру, якому в цей день виповнилося 55 років.

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Італійський фахівець, який не приховує своєї пристрасті до мотоциклів і часто ділиться цим захопленням у соцмережах, став першим іноземцем на чолі національної команди.

Для Мальдери це буде повернення до добре знайомої команди. У 2016−2021 роках він працював у тренерському штабі Андрія Шевченка, приєднавшись до збірної після тривалого періоду роботи в Мілані.

Андреа Мальдера з Андрієм Шевченком / Фото: Instagram/malderaandrea

Мальдера є представником відомої футбольної династії. Його батько, Луїджі Мальдера, вигравав із Міланом Кубок чемпіонів і Міжконтинентальний кубок. Його дядько, Альдо Мальдера, ставав чемпіоном Італії з Міланом та Ромою. Сам Андреа також є вихованцем «россонері», однак як футболіст себе не реалізував.

Його тренерський шлях розпочався у 2006 році з молодіжної команди Мілана, де він став асистентом у U-19. Уже у 2008-му отримав підвищення і перейшов до роботи з першою командою, де провів шість років.

Загалом у структурі міланського клубу Мальдера провів 37 років — від гравця до тренера-тактика.

Водночас поза межами футбольного поля Мальдера має ще одну пристрасть — мотоцикли. Італієць неодноразово ділився світлинами з ними на своїй сторінці в Instagram.

Андреа Мальдера на мотоциклі / Фото: Instagram/malderaandrea

Андреа Мальдера / Фото: Instagram/malderaandrea

Андреа Мальдера / Фото: Instagram/malderaandrea

До тренерського штабу збірної України ж, яку тоді очолював Андрій Шевченко, італієць перейшов у 2016 році. Разом вони працювали до літа 2021 року і досягли історичного результату — виходу до чвертьфіналу Євро-2020.

Андреа Мальдера з Андрієм Шевченком та Олександром Шовковським / Фото: Instagram/malderaandrea

«Я вивчаю, як атакує та захищається наш суперник, його сильні та слабкі сторони, та роблю відеозвіти для Шевченка. Потім ми збираємося з командою та проводимо теоретичні заняття. Також ми робимо індивідуальний аналіз», — розповідав Мальдера про свою роботу.

Упродовж п’яти років італієць відповідав за тактичну підготовку та відеоаналіз. Про свою роботу він розповідав:

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«Чесно кажучи, це справді надихаючий досвід, як професійно, так і як життєвий вибір, адже робота за кордоном завжди інша. Багато років, проведених у Мілані, допомогли мені професійно зрости, водночас надавши ідентичності досить новій професії в Італії. Коли я починав у 2009 році, роль аналітика матчів була дещо туманною, але сьогодні вона визнана на світовому рівні, і в кожному клубі є принаймні один аналітик. Я дуже радий, що Шевченко обрав мене на цю посаду у своєму штабі», — цитує італійця портал Hudl.

Період роботи в Україні залишив у нього глибокий слід. Після перемоги у відборі на Євро-2020 зробив татуювання з гербом і прапором України.

«Одного разу ми з тренерським штабом обговорювали групу відбору. Я сказав: „Якщо ми вийдемо на Євро, я зроблю тату з українською символікою“. Я дотримав слова. Я дуже щасливий носити на своєму тілі український прапор. Україна — частина мого життя. Я — українець і італієць», — згадував він.

Тату Андреа Мальдери з прапором та гербом України / Фото: Instagram/malderaandrea

Проте після завершення контракту Шевченка з УАФ італієць також залишив національну команду.

Після відходу зі штабу збірної у 2022 році Андреа Мальдера приєднався до команди Роберто Де Дзербі в Брайтон енд Гоув Альбіон. У травні 2024 року він залишив клуб разом із тренерським штабом, а згодом працював асистентом у Марселі.

Також повідомлялося, що колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров розглядає варіанти продовження тренерської кар'єри в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.