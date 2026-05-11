Менше, ніж Ребров: стало відомо, скільки зароблятиме Мальдера у збірній України

Інформацією поділився журналіст Ігор Бурбас у випуску YouTube-шоу «BurBuzz».

За його словами, італійський фахівець отримає повноцінний контракт, а не тимчасову угоду на кілька матчів.

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«З моїх інсайдів можу сказати, що контракт Андреа Мальдери буде повноцінним. Зараз ширяться чутки, що він нібито стане лише виконувачем обов’язків головного тренера на два матчі, але цього не буде. Мальдера одразу очолить збірну України. Щодо зарплати, то вона буде значно нижчою, ніж у попередніх наставників національної команди. Річний оклад Андреа Мальдери становитиме менш як 500 тисяч доларів», — розповів Бурбас.

Водночас, за даними Finance Football, річна зарплата колишнього головного тренера збірної України Сергія Реброва становила близько 1,25 мільйона євро.

Зазначимо, що 54-річний Андреа Мальдера раніше ніколи не працював головним тренером, однак має великий досвід роботи асистентом. Свою тренерську кар'єру він розпочав у 2006 році в структурі Мілану, де працював із молодіжною командою U-19, а згодом увійшов до штабу першої команди.

Мальдера також добре знайомий українським уболівальникам завдяки роботі у тренерському штабі Андрія Шевченка в збірній України.

Італієць працював у національній команді з 2016 до 2021 року та допоміг команді дійти до чвертьфіналу Євро-2020 — найкращого результату в історії збірної на чемпіонатах Європи.

Андреа Мальдера є представником відомої футбольної династії. Його батько Луїджі Мальдера вигравав Кубок чемпіонів та Міжконтинентальний кубок із Міланом, а дядько Альдо Мальдера ставав чемпіоном Італії у складі Мілана та Роми.

Раніше повідомлялося, що УАФ найближчим часом офіційно оголосить нового головного тренера національної збірної.