54-річний тренер заручився з телеведучою і журналісткою Бенедеттою Радаеллі.

Радаеллі на своїй сторінці в Instagram опублікувала спільне фото, на якому на руці Андреа красується обручка, а сама Бенедетта тримає в руках букет.

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Телеведуча в коментарі під постом вказала ймовірну дату важливої події - 25 березня.

Зазначимо, що 54-річний Андреа Мальдера раніше ніколи не працював головним тренером, проте має великий досвід роботи асистентом. З 2016 по 2021 рік він був помічником Андрія Шевченка у збірній України та допоміг команді дійти до чвертьфіналу Євро-2020.

Останнім місцем роботи Мальдери був Марсель, який він залишив у лютому. Він був асистентом Роберто Де Дзербі, який у минулому тренував донецький Шахтар.

22 квітня Українська асоціація футболу оголосила про звільнення Реброва з посади наставника національної команди. Ребров очолював збірну з 2023 року. Україна під його керівництвом не зуміла вийти на чемпіонат світу 2026 року, поступившись Швеції (1:3) у матчі плей-оф відбору.

Нещодавно Мирон Маркевич підтвердив готовність очолити збірну України, але згодом зізнався, що не отримував офіційної пропозиції.