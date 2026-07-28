«Я пишаюся тобою». Син Пірло заступився за батька після зриву призначення до збірної Італії через роботу на росіян

Пірло-молодший опублікував спільне фото з батьком і розповів про розчарування через те, що Андреа не став тренером збірної.

«Бувають моменти, коли розчарування виходить за межі простого рішення. Адже під сумнів ставиться не лише саме рішення, а й те, як оцінюють людей. Я знаю, як сильно ти любиш цю роботу, знаю, скільки навчався, чим жертвував і як завжди поважав кожного, хто був частиною твого шляху. І я знаю, що цінності, про які ти говорив, — це не просто слова; це те, чим ти завжди жив.

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Саме тому я відчуваю такий гіркий смуток. Не через тренерську посаду — адже в спорті їх здобувають і втрачають, — а через атмосферу, що склалася навколо людини, яка завжди дозволяла своїй роботі говорити за себе, не шукаючи легких шляхів чи схвалення. І як синові, і як хлопцеві, що мріє про майбутнє у футболі, мені боляче це бачити. Адже здається, що галас важливіший за компетентність, повагу та цінності. Хоч би що сталося, одне залишиться незмінним: я пишаюся тобою як людиною — ще більше, ніж як професіоналом, якого знають усі. І цінності, яких ти мене навчив, завжди важитимуть більше за будь-який титул, оцінку чи суперечку", — написав Ніколо Пірло.

Нагадаємо, що переговори про призначення Андреа на посаду головного тренера збірної Італії було призупинено через його співпрацю з російською букмекерською компанією як амбасадора — в межах цієї співпраці він їздив до Москви.

У результаті італійську федерацію вирішили залишити її технічний директор Паоло Мальдіні та радник Леонардо.

До Пірло головним кандидатом на посаду тренера був Пеп Гвардіола. FIGC вела переговори з іспанським фахівцем і навіть розглядала можливість зміни бюджету заради його призначення, однак Гвардіола відхилив пропозицію.

Крім того, за словами Мальдіні, Федерація контактувала з Карло Анчелотті, але в нього чинний контракт зі збірною Бразилії.

Раніше президент Олімпійського комітету Італії Лучано Буонфільйо заявив, що національну команду має очолювати італійський фахівець.