«Я пишаюся тобою». Син Пірло заступився за батька після зриву призначення до збірної Італії через роботу на росіян

28 липня, 11:23
Андреа Пірло не тренуватиме збірну Італії (Фото: instagram.com/andreapirlo21)

Андреа Пірло не тренуватиме збірну Італії (Фото: instagram.com/andreapirlo21)

Ніколо Пірло, син легенди збірної Італії Андреа Пірло, став на захист батька, якого не призначили на посаду головного тренера «Скуадри Адзурри».

Пірло-молодший опублікував спільне фото з батьком і розповів про розчарування через те, що Андреа не став тренером збірної.

Читайте також:
«Він вирішив не виявляти принциповості». Ексгравець збірної України розкритикував Пірло за співпрацю з росіянами

«Бувають моменти, коли розчарування виходить за межі простого рішення. Адже під сумнів ставиться не лише саме рішення, а й те, як оцінюють людей. Я знаю, як сильно ти любиш цю роботу, знаю, скільки навчався, чим жертвував і як завжди поважав кожного, хто був частиною твого шляху. І я знаю, що цінності, про які ти говорив, — це не просто слова; це те, чим ти завжди жив.

Реклама

Саме тому я відчуваю такий гіркий смуток. Не через тренерську посаду — адже в спорті їх здобувають і втрачають, — а через атмосферу, що склалася навколо людини, яка завжди дозволяла своїй роботі говорити за себе, не шукаючи легких шляхів чи схвалення. І як синові, і як хлопцеві, що мріє про майбутнє у футболі, мені боляче це бачити. Адже здається, що галас важливіший за компетентність, повагу та цінності. Хоч би що сталося, одне залишиться незмінним: я пишаюся тобою як людиною — ще більше, ніж як професіоналом, якого знають усі. І цінності, яких ти мене навчив, завжди важитимуть більше за будь-який титул, оцінку чи суперечку", — написав Ніколо Пірло.

Нагадаємо, що переговори про призначення Андреа на посаду головного тренера збірної Італії було призупинено через його співпрацю з російською букмекерською компанією як амбасадора — в межах цієї співпраці він їздив до Москви.

У результаті італійську федерацію вирішили залишити її технічний директор Паоло Мальдіні та радник Леонардо.

Читайте також:
Збірна Іспанії визначилася з головним тренером після перемоги на ЧС-2026

До Пірло головним кандидатом на посаду тренера був Пеп Гвардіола. FIGC вела переговори з іспанським фахівцем і навіть розглядала можливість зміни бюджету заради його призначення, однак Гвардіола відхилив пропозицію.

Крім того, за словами Мальдіні, Федерація контактувала з Карло Анчелотті, але в нього чинний контракт зі збірною Бразилії.

Раніше президент Олімпійського комітету Італії Лучано Буонфільйо заявив, що національну команду має очолювати італійський фахівець.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Андреа Пірло Збірна Італії

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies