«Сприяв нормалізації режиму Путіна»: Пірло можуть не призначити тренером збірної Італії через співпрацю з російською компанією

Переговори щодо призначення Андреа Пірло на посаду головного тренера збірної Італії можуть зірватися через його співпрацю з російською букмекерською компанією Fonbet.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, колишній півзахисник, який нині очолює футбольний клуб Юнайтед із Дубая, є глобальним амбасадором Fonbet. Проблемою вважають не стільки співпрацю з букмекерською компанією, скільки те, що вона є російським гігантом. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році така співпраця викликала хвилю критики в Італії.

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Додаткове обурення спричинила рекламна поїздка Пірло до Москви два місяці тому разом із Марко Матерацці, який також є амбасадором Fonbet. Низка італійських політиків виступила проти можливого призначення Пірло.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно заявила:

«Він добровільно й неодноразово використовував свій авторитет, щоб сприяти нормалізації режиму Путіна, беручи участь у заходах, які використовувала кремлівська пропаганда, тоді як Україну бомбили. Призначити його — серйозна помилка».

Депутат від партії +Europa Бенедетто Делла Ведова наголосив, що, хоча букмекерський сектор не перебуває під європейськими санкціями, публічна особа такого рівня повинна зважати на суспільне значення своїх бізнес-рішень.

Своєю чергою спортивний представник Демократичної партії Мауро Берруто заявив, що Пірло має інституційну роль, яка вимагає зразкової поведінки, а лідер партії Azione Карло Календа додав: «Будь-хто, хто проводив або проводить кампанію на користь Росії після 2022 року, не повинен обіймати національні посади».

За інформацією видання, президент FIGC Джованні Малаго доручив перевірити характер співпраці Пірло з Fonbet, зокрема умови його контракту. Також зазначається, що акціонер Юнайтед Сергій Ломакін має значні фінансові інтереси у Fonbet, а призначення Пірло в дубайський клуб було пов’язане з підвищенням впізнаваності букмекерської компанії.

Повідомляється, що Пірло може в односторонньому порядку розірвати контракт із Fonbet без штрафних санкцій. Водночас Федерація футболу Італії не має наміру вести переговори з фахівцем, поки він перебуває на контракті з іншим клубом. За даними джерела, переговори щодо припинення його співпраці з Юнайтед уже тривають.

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Зазначимо, що Андреа Пірло за кар'єру виступав за Брешію, Інтер, Реджину, Мілан, Ювентус і Нью-Йорк Сіті. У складі збірної Італії провів 116 матчів, став чемпіоном світу 2006 року та віцечемпіоном Євро-2012.

Раніше повідомлялося, що Італійська федерація футболу (FIGC) досягла угоди з Андреа Пірло після відмови Хосепа Гвардіоли.