«Це частина моєї історії»: Пірло не очолить збірну Італії через співпрацю з російською компанією

Раніше Пірло вважався фаворитом на цю посаду. Перед цим Федерація футболу Італії зверталася до екстренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, однак каталонець відмовився очолювати національну команду.

Андреа Пірло повідомив, що більше не є кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії. Про це 47-річний фахівець написав у своїх соціальних мережах.

Втім, можливе призначення Пірло викликало широкий резонанс через його співпрацю з російською букмекерською компанією.

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У серії сторіс Пірло заявив, що дізнався про виключення своєї кандидатури минулої ночі. За його словами, він тривалий час не коментував ситуацію з поваги до Федерації та всіх причетних, однак вирішив пояснити свою позицію.

«Я дізнався минулої ночі, що більше не є кандидатом на посаду тренера збірної Італії. Останніми днями я з великим обуренням спостерігав за дебатами, які розгорнулися навколо мого імені. З поваги до інституцій, Федерації та всіх причетних я досі зберігав мовчання. Проте вважаю за свій обов’язок прояснити деякі аспекти», — написав Пірло.

Він наголосив, що протягом усієї кар'єри діяв відповідно до законів країн, у яких працював, а співпраця, яка стала предметом критики, розпочалася під час його роботи в Об'єднаних Арабських Еміратах і мала виключно комерційний та спортивний характер.

«Надавати цій співпраці політичне значення означає приписувати мені переконання, які я ніколи не висловлював і які мені не властиві. Моя любов до Італії не залежить від посади. Це частина моєї історії, моєї ідентичності, і вона завжди буде зі мною», — підсумував він.

Зазначимо, Андреа Пірло вважається одним із найвидатніших півзахисників в історії футболу. Під час ігрової кар'єри він виступав за Брешію, Інтер, Реджину, Мілан, Ювентус і Нью-Йорк Сіті. На клубному рівні Пірло двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА у 2003 та 2007 роках, Серію А з Міланом у 2004 та 2011 роках, з Ювентусом — у 2012, 2013, 2014 та 2015 роках, а чемпіонат світу — у 2006 році.

У складі збірної Італії, за яку він провів 116 матчів, Пірло став чемпіоном світу 2006 року та був визнаний найкращим гравцем фінального матчу. Також він є віцечемпіоном Євро-2012.

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Раніше президент Олімпійського комітету Італії Лучано Буонфільйо заявив, що національну команду має очолювати італійський фахівець.