«Це частина моєї історії»: Пірло не очолить збірну Італії через співпрацю з російською компанією

27 липня, 16:29
Андреа Пірло (Фото: REUTERS/Alberto Lingria)

Андреа Пірло (Фото: REUTERS/Alberto Lingria)

Раніше Пірло вважався фаворитом на цю посаду. Перед цим Федерація футболу Італії зверталася до екстренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, однак каталонець відмовився очолювати національну команду.

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Андреа Пірло повідомив, що більше не є кандидатом на посаду головного тренера збірної Італії. Про це 47-річний фахівець написав у своїх соціальних мережах.

Втім, можливе призначення Пірло викликало широкий резонанс через його співпрацю з російською букмекерською компанією.

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У серії сторіс Пірло заявив, що дізнався про виключення своєї кандидатури минулої ночі. За його словами, він тривалий час не коментував ситуацію з поваги до Федерації та всіх причетних, однак вирішив пояснити свою позицію.

«Я дізнався минулої ночі, що більше не є кандидатом на посаду тренера збірної Італії. Останніми днями я з великим обуренням спостерігав за дебатами, які розгорнулися навколо мого імені. З поваги до інституцій, Федерації та всіх причетних я досі зберігав мовчання. Проте вважаю за свій обов’язок прояснити деякі аспекти», — написав Пірло.

Він наголосив, що протягом усієї кар'єри діяв відповідно до законів країн, у яких працював, а співпраця, яка стала предметом критики, розпочалася під час його роботи в Об'єднаних Арабських Еміратах і мала виключно комерційний та спортивний характер.

«Надавати цій співпраці політичне значення означає приписувати мені переконання, які я ніколи не висловлював і які мені не властиві. Моя любов до Італії не залежить від посади. Це частина моєї історії, моєї ідентичності, і вона завжди буде зі мною», — підсумував він.

Зазначимо, Андреа Пірло вважається одним із найвидатніших півзахисників в історії футболу. Під час ігрової кар'єри він виступав за Брешію, Інтер, Реджину, Мілан, Ювентус і Нью-Йорк Сіті. На клубному рівні Пірло двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА у 2003 та 2007 роках, Серію А з Міланом у 2004 та 2011 роках, з Ювентусом — у 2012, 2013, 2014 та 2015 роках, а чемпіонат світу — у 2006 році.

У складі збірної Італії, за яку він провів 116 матчів, Пірло став чемпіоном світу 2006 року та був визнаний найкращим гравцем фінального матчу. Також він є віцечемпіоном Євро-2012.

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Раніше президент Олімпійського комітету Італії Лучано Буонфільйо заявив, що національну команду має очолювати італійський фахівець.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Андреа Пірло Збірна Італії

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