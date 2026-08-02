«Імпонують Голанд та Довбик». Нападник, який грає у Грузії, зізнався, в які українські клуби хотів би перейти

Взимку цього року футболіст перейшов до Гагри (Тбілісі). Після першої частини сезону команда посідає дев’яте місце в чемпіонаті, а українець у 19 матчах забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

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Андрій зазначив, що на вістрі атаки йому імпонують нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд та новачок Болоньї Артем Довбик.

Також в інтерв'ю NV Андрейчук розповів, що із задоволенням перейшов би до Карпат, Полісся чи Харкова6, якби отримав відповідну пропозицію.

— Мали кумира в дитинстві?

Завжди я рівнявся на Мессі і Роналду, хоча я більше любив Мессі.

Але коли я вже більше розумів футбол, то для мене на даний час це Голанд, Довбик мені дуже імпонує. Також, коли я ще був молодшим, мені Лукаку дуже подобався і Левандовський. Оце такі футболісти, за якими я завжди слідкував.

— Можливо, вам вдалося десь колись поспілкуватися з Артемом Довбиком?

На жаль, не довелося, але хотілося б із ним поспілкуватися, тому що в нього також хороша кар'єра і мені подобається його стиль гри.

І хотілося б піти з ним випити кави та поговорити, щоб він дав якісь поради на майбутнє.

— Якби зараз вам надійшла пропозиція від клубу з УПЛ, розглянули б її? Чи зараз тільки на Європу націлені?

Знаєте, на даний час я не думав про це, але якщо це була б, наприклад, Вища ліга, то я б подумав над цією пропозицією.

— Який клуб УПЛ вам найбільше імпонує?

На даний час, знаєте, минулого сезону я слідкував за Епіцентром, мені цей клуб подобався, а також мені подобався Колос.

Якби мені запропонували Карпати, Полісся чи Харків, то я б навіть не думав, а завтра збирав валізи і їхав додому.

Раніше ми писали, що нападник європейського клубу назвав найкращого тренера України.