«Відчуття, що зараз будуть битися». Екснападник новачка УПЛ назвав різницю між футболом в Грузії та Україні

Взимку цього року нападник перебрався до Гагри з Тбілісі, де вже забив чотири голи та віддав дві результативні передачі у 19 матчах. Це його перший закордонний клуб у кар'єрі.

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Журналіст NV попросив Андрейчука розповісти про різницю між футболом в Україні та Грузії. Андрій зазначив, що в нас гра більш фізична, тоді як у грузинів технічніша і комбінаційна.

— Якщо порівнювати грузинський футбол і український, яку різницю бачите?

Якщо порівнювати з українською Прем'єр-лігою, то тут більше технічного футболу. Тому що грузини всі такі, знаєте, швидкі. У них хороший дриблінг, вони не бояться йти в обіграш. Вони більш індивідуальні. Тому що в Україні більш командний футбол. А тут не вбивають цей індивідуалізм у футболісті. Тому грузинський чемпіонат відрізняється від українського. В Україні футбол більш фізичний, а тут більш технічний і комбінаційний.

— Також цікаво те, що грузини — вони такі емоційні і гарячі хлопці. Чи відчувається це на полі?

Знаєте, напевно, що так. Я коли тільки сюди приїхав і сидів у роздягальні, а грузини розмовляли між собою, то в мене було таке відчуття, що вони зараз будуть битися. А вони просто сміялися і розмовляли. Вони справді дуже емоційні, характерні люди. І навіть коли просто розмовляють між собою, таке відчуття, що вони сваряться. На полі також це відчувається. Коли, наприклад, потрібно вигравати чи втримати рахунок, то кожен, знаєте, лягає кістьми на полі й б'ється один за одного. Оце мені подобається.

— Немає такого, що через емоції виникають конфлікти?

Ні, ні, ні. Не бачу такого. І не бачу цього в нашій роздягальні та команді. Вони поважають одне одного, як і легіонерів, тим більше українців. Тому що, як я вже говорив, вони завжди питають мене, як сім'я, яка ситуація в Україні. Тому не був свідком таких ситуацій.

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Зазначимо, що сезон 2025/26 Андрейчук розпочав у складі Буковини, яка згодом виграла Першу лігу та вийшла до УПЛ.

Раніше ми писали, що нападник з України пригадав дебютний гол у Європі та назвав свою ціль у клубі.