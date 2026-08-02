«І суддю лупцювали, і між собою билися». Українець, який грає у Грузії, розпочав кар'єру під чужим прізвищем у сільському футболі

Взимку цього року Андрій Андрейчук став гравцем грузинської Гагри , за яку вже забив чотири голи та віддав два асисти.

В Україні нападник виступав за Прикарпаття, Олександрію та Буковину, а його футбольний шлях розпочався з району.

У 14 років Андрій потрапив до сільського футболу й виступав під чужим прізвищем, оскільки команді було заборонено заявляти гравців молодших за 16 років.

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У розмові з журналістом NV Андрейчук розповів, що іноді забивав по шість голів за гру. Також нападник пригадав, що під час матчів на районному рівні часто виникали бійки.

— Ви почали свою кар'єру в Івано-Франківський області. Як потрапили у футбол?

Я потрапив у футбол досить пізно — мені було майже 15 років. До цього жив у селі й грав із друзями за школою. Взагалі потрапив у футбол випадково: був турнір Шкіряний м’яч, мене покликала команда з району. Якось добре себе там проявив, і влітку мені зателефонували з Прикарпаття та запропонували перейти до них.

Я довго не думав і одразу сказав, що готовий. Потрапив у U-15 Прикарпаття і ще тоді не мав поняття, як узагалі працює система U-15, U-17. Грав, тренувався, тренери в мене вірили, і я пройшов усі щаблі в Прикарпатті: від U-15 до першої команди. Після U-19 потрапив у першу команду, побув там пів року, а потім отримав пропозицію від Олександрії та перейшов туди.

— Розкажіть про період, коли грали на район.

Коли я ще грав на район, мені було 14 років, і я виступав під іншою карткою, тому що офіційно там можна було грати лише з 16 років. Це також був цікавий період. На той час я навіть не міг подумати, що матиму кар'єру футболіста. Не те щоб випадково, але якось спонтанно вийшло, що прийшов у Прикарпаття і все закрутилося.

Так, це був такий футбол: я ще молодий хлопець, а граю проти мужиків, які не шкодують ніг. Але я завжди славився бійцівськими якостями. Для мене це був плюс, що в 14−15 років я вже грав проти дорослих чоловіків. Це теж була хороша обкатка.

— А бійок не було на районі?

Звичайно, було дуже багато. Особливо коли ми грали вдома і суддя, на думку людей, погано судив. Бувало таке, що після гри й суддю били, і між собою билися. Це районний футбол, це класика українського району.

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— Часто забивали у 14 років старшим мужикам?

Коли мене тільки взяли, то нечасто. Але коли мені вже було 15 років і в мене була літня відпустка, я приїжджав додому, грав на районі під іншою карткою й забивав часто. Бувало таке, що в одній грі забивав шість голів, три голи.

Але потім мене вже розкусили, зрозуміли, що я не заявлений офіційно, і я перестав грати там, зосередившись лише на Прикарпатті U-15.

— Технічних поразок не було через те, що вас розкусили?

Ні, не було. Просто вже ходили такі чутки, і моя команда, і я сам розуміли, що краще більше не ризикувати. До того ж я вже усвідомлював, що районний футбол може бути небезпечним. Там люди за м’яч готові вбивати. І якщо я хотів розвиватися професійно, то ці ігри вже були мені не потрібні.

Раніше ми писали, що український нападник поділився враженнями від життя в Тбілісі.