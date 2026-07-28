«У Грузії постійно заруба». Нападник з України пригадав дебютний гол у Європі та назвав свою ціль у клубі

Нападник перебрався до клубу з Тбілісі взимку цього року. Після першої частини сезону колектив посідає дев’яте місце в чемпіонаті, а українець у 19 матчах забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Реклама

Цікаво, що президент поставив перед командою завдання потрапити до четвірки найкращих, що Андрейчук вважає цілком можливим через високу щільність результатів у турнірній таблиці.

У розмові з журналістом NV Андрій пригадав свій дебютний гол у європейському чемпіонаті та розповів, яку ціль ставить перед собою в команді.

— Пам'ятаєте свій дебютний гол за Гагру? Які емоції тоді у вас були?

Знаєте, коли тільки почався чемпіонат, я не грав три гри, тому що потрібна була адаптація. Але я відчував довіру тренера. Я знав, що цей гол прийде, тому що також працював як на тренуваннях, так і в залі. І чекав цього голу. Коли забив, це якось штовхнуло мене тільки вперед. Були дуже приємні емоції. Мене дуже підтримували, і команда в той момент була дуже рада за мене. Це були дійсно хороші емоції, тому що мій гол якось підштовхнув команду, і ми тоді виграли 2:1. Враження тільки позитивні.

— У вас в чемпіонаті чотири голи і два асисти. Є ціль стати найкращим бомбардиром команди чи чемпіонату?

Це все добре, особиста статистика, але на даний час хочеться, щоб команда перемагала. І хочеться, щоб я приносив користь колективу. Чи це гол, чи асист, чи взагалі якісь хороші дії. Тому так, звичайно, було б приємно стати найкращим бомбардиром. Роблю все, щоб забивати якомога більше. Стараюся, працюю, щоб приносити користь команді.

— А які завдання керівництво ставить перед командою на сезон?

Взагалі, якщо не помиляюсь, то була четвірка. Але в нас зараз команда, якщо так взяти, молода. Більш такий вектор спрямований на продаж молодих гравців, щоб вони грали й розвивалися. Перед сезоном президент нас зібрав і сказав, що завдання — потрапити в четвірку. І, знаєте, тут цікаво тим, що в чемпіонаті лише 10 команд. От, наприклад, ми зараз ділимо дев’яте місце, але для нас ще нічого не втрачено, тому що дуже щільно за очками йдуть команди. І кожна наступна гра може як підняти, так і опустити в таблиці. Через те, що команд мало, чемпіонат цікавий і постійно є така заруба.

Реклама:

Зазначимо, що сезон 2025/26 Андрейчук розпочав у складі Буковини, яка згодом виграла Першу лігу та вийшла до УПЛ.

Раніше ми писали, що український нападник відмовився від УПЛ заради виклику в Грузії.