«Вони одразу почали питати про війну». Український нападник відмовився від УПЛ заради виклику в Грузії

Взимку цього року футболіст став гравцем клубу з Тбілісі, хоча мав варіанти продовжити кар'єру в Україні. До цього він захищав кольори Буковини, яка за підсумками сезону вийшла до УПЛ та дісталася півфіналу Кубка України, де поступилася київському Динамо (0:3).

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У розмові з журналістом NV Андрейчук пояснив, чому вирішив залишити чернівецький клуб, що стало вирішальним фактором у виборі команди та як його прийняли в новому колективі.

— Андрію, як виник варіант з Грузією?

Коли ми дійшли згоди, що припиняємо контракт з Буковиною, то одразу була розмова з агентом. І якось разом ми вирішили, що хочемо спробувати за кордоном. Так, у мене були варіанти і в Україні. Я для себе вирішив, що хочу спробувати за кордоном свої сили. Тому агент розмовляв з тренером Жельком Любеновичем і президентом команди. Вони разом мені зателефонували, і я для себе вирішив, що хочу грати в Грузії. Тому що тут хороший чемпіонат, і це може бути хорошим трампліном для подальшої кар'єри. Я поспілкувався з головним тренером Гагри Жельком Любеновичем. І якось мені було до душі. Мені сподобалося те, як тренер бачить мене в команді. І я прийняв цей виклик.

— Чому ви вирішили з Буковиною розійтись?

Останні пів року я мав мало ігрового часу. І в мене була розмова з головним тренером і з керівництвом. Вони не бачили мене у подальших планах. І я також не хотів залишатися. Я вважаю, що в мене такий вік, коли потрібно більше грати. І ми колективно ухвалили таке рішення.

— Яким тренером є Желько Любенович?

Я вважаю, що Желько Любенович — перспективний тренер. Він — молодий, і в нього тільки починається тренерська кар'єра. Взагалі він дуже відкрита людина. Завжди підходить. Ми з ним дуже часто розмовляємо як про футбол, так і про життя. Тому можу сказати про нього тільки хороше. Тому що він дуже вимогливий, дуже цілеспрямований. І також він зробить усе, щоб досягти результату.

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— Які були перші враження у вас від Грузії, від міста, від команди?

Команда мене прийняла дуже тепло. Всі одразу почали питали про ситуацію в нашій країні. Цікавилися, як взагалі мої рідні, батьки, друзі. І навіть зараз також питають, як там твоя сім'я. І я вдячний їм за це, що вони так мене прийняли. Завжди допомагали в побутових питаннях. Місто дуже красиве. Грузія взагалі дуже гарна країна. І знаєте, у мене таке відчуття, що наші люди, українці, дуже схожі з грузинами. Один менталітет.

І мені було легко адаптуватися тут. Допомагала і команда. Плюс тут є українці — Олександр Воробей, Ілля Скрипник. Тому адаптація проходила дуже легко.

— Чи не стало те, що в команді є українці, вирішальним фактором у виборі клубу?

Напевно, так. Один із факторів — те, що в мене на той час не було вільного володіння англійською. Легше, коли є якісь українці в іноземних командах. Тому що вони можуть багато в чому допомогти. І легше адаптуватися в команді. Тут є Ілля Скрипник. Олександр Воробей тут уже третій сезон. Тому вони вже, скажімо так, місцеві. Вони також мені дуже допомогли. І це також був важливий фактор для мене.

— Тримаєтесь такою українською бандою? Чи також і грузинів до себе підтягуєте?

Я, знаєте, зі всіма. Переважно так, це українська банда. Але, кажу, у нас тут часто бувають тімбілдинги, тому колектив дуже хороший. І по-різному буває.

— Немає мовного бар'єру? Як загалом у роздягальні спілкуєтесь?

Спілкуємося англійською. А зі своїми хлопцями — українською. Тренер також, на щастя, розуміє українську, тому що він довго працював і грав в Україні. Тому, знаєте, з мовним бар'єром проблем немає. Плюс я за останній час підучив трішки англійську, тому мені зараз набагато легше комунікувати зі своїми партнерами.

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— А грузинську вже трішки розумієте?

Знаю декілька слів. Інколи часто перепитую: «А що це значить?» Тому так, знаєте, партнери мене вчать.

— В нас, до речі, іноземців часто вчать лайливих слів. Грузини вас не вчили?

Бували і матюки, і хороші слова. Такі, скажімо, футбольні. Я можу щось сказати на футбольному полі, щоб було легше комунікувати саме під час гри.

— А є якісь футбольні традиції в команді? Пісню співали можливо після переходу?

Знаєте, такого немає. Коли я приїхав, просто традиційний коридор зробили. От і все. Немає аж такого. Все як всюди: коридор, привітали — і погнали далі.

Після 19 турів чемпіонату Грузії (турнір проходить за системою весна—осінь) Гагра посідає дев’яте місце, маючи 22 очки. Андрейчук у першій частині сезону забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше ми писали, що ексгравець збірної України оголосив про завершення кар'єри.