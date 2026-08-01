Взимку цього року футболіст перейшов до Гагри (Тбілісі). Після першої частини сезону команда посідає дев’яте місце в чемпіонаті, а українець у 19 матчах забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

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За час, проведений у команді, Андрейчук встиг перейнятися гостинністю грузинів, їхньою кухнею та звичаями. Про це він розповів в інтерв'ю NV.

— Ви кажете, що грузини буде гостинні. Можливо, здружилися з кимось із місцевих?

Так, вони дуже гостинні. Наприклад, часто після гри ми збираємося з хлопцями: я, українець Ілля Скрипник, декілька грузинів. Сидимо, розмовляємо, знайомимося з їхньою кухнею, тому що тут вона дуже гостра, але дуже смачна. Вони також розповідають про свої традиції, про країну і про Тбілісі. І, знаєте, дуже цікаво їх слухати, тому що ця країна дуже цікава. Я, напевно, кожному радив би хоча б раз у житті відвідати Грузію.

— Ви заговорили про кухню. Що найбільше подобається в ній, а що, навпаки, не подобається?

Я коли тільки приїхав, то куштував хачапурі та хінкалі. Але зараз, скажімо так, вже переїв їх, тому що їв дуже часто. Якщо брати грузинську кухню загалом, то вона тут більш гостра і не кожному підійде. Наприклад, я не дуже люблю гостре, бо це більше шкодить. Але тут така кухня — все пов’язано із сиром і м’ясом. Для них це, не знаю, просто космос. Але кухня дуже-дуже смачна.

— Також Грузія славиться вином. Хлопці можливо роблять його?

Хлопці розказували, що їхні бабусі чи батьки роблять домашнє вино. І кажуть, що коли в них застілля, то обов’язково має бути домашнє вино. Оце вони мені й розповідали.

— Ви ще не куштували грузинське вино?

Ні, ще не куштував.

— А вже відчули на собі їх традиції? Наприклад, під час застілля.

Так, для них, знаєте, застілля дуже важливі, тому що перед сезоном ми збиралися з командою в ресторані. І взагалі, як мені пояснювали, у них тут є дуже багато тостів. Взагалі є 21 тост, перший вони п’ють, якщо не помиляюся, за країну, а далі там пішло за батьків, за Бога, за тих, хто поліг у війні, за друзів. Це мене дуже вразило.

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І от у них дуже часто ці тости, і вони до них, знаєте, так ставляться, віддаються цьому душею, щоб сказати ці слова. Коли ми сиділи, мені також довелося говорити тост. Я сказав там кілька теплих слів, які для мене були важливими, і важливо було, щоб вони мене почули. І для них, правда, ці тости, ці традиції, я вважаю, будуть жити з ними вічно.

Тому що, знаєте, це не так, як в Україні. Коли ти сідаєш із командою, чи з рідними, чи з друзями за стіл, то для них це, знаєте, як обмін енергією, обмін позитивними якимись емоціями. І для них це, правда, дуже важливо.

— Яким був ваш тост?

Він був адресований саме команді, про те, що мене так прийняли, що цікавляться ситуацією в Україні. І взагалі просто було сказано кілька теплих слів про команду.

Зазначимо, що сезон 2025/26 Андрейчук розпочав у складі Буковини, яка згодом виграла Першу лігу та вийшла до УПЛ.

Раніше ми писали, що нападник з України пригадав дебютний гол у Європі та назвав свою ціль у клубі.