«У Грузії багато росіян, але їх не люблять». Український нападник поділився враженнями від життя в Тбілісі

Взимку цього року футболіст перейшов до Гагри (Тбілісі). Після першої частини сезону команда посідає дев’яте місце в чемпіонаті, а українець у 19 матчах забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Реклама

В інтерв'ю NV Андрейчук розповів про зустрічі з росіянами на вулицях, схожість українців і грузинів, а також про відвідини визначних місць Тбілісі.

— У Грузії є багато росіян. Не зустрічали їх на вулицях?

Так, дуже багато росіян є. І часто трапляються, знаєте, в таксі чи в тих же магазинах. Але я стараюся взагалі з ними не спілкуватися, не мати якихось спільних тем.

І, знаєте, тут навіть грузини не люблять росіян. Але коли, наприклад, я говорю англійською і кажу, що я з України, то вони дуже тепло ставляться до мене. Завжди розпитують, яка у вас там ситуація, чи потрібна якась допомога. І це, знаєте, дійсно тішить.

— Що вас найбільше дивує у грузинському побуті?

Напевно, таких ситуацій не траплялося, щоб я прямо був чимось здивований. Тому що, знову ж повторюся, грузинський і український менталітети справді схожі.

Якщо порівнювати з Україною, то вони ще більш відкриті й завжди допоможуть, неважливо хто ти.

— А що робите у вільний час у Грузії, коли немає тренувань і матчів?

Знаєте, коли немає тренувань, стараюся відвідувати якісь нові місця тут, у Грузії, в Тбілісі, відкривати їх для себе. Нещодавно я їздив у Казбегі. Це в них, скажімо так, гірський район. І самі грузини кажуть, що справжня краса відкривається не в містах, а поза їхніми межами. І це правда.

За цей невеликий період часу, коли був вільний час, я об'їздив багато місць, і вони справді дуже красиві. Тому що куди б ти не поїхав, Грузія, а особливо Тбілісі, оточена великими горами. Там дуже багато красивих місць, звідки можна побачити все місто.

Якщо брати історичні місця, то це Старе місто Тбілісі — їхня пам’ятка та історія. Також був на Хроніках Грузії — це дуже важливе історичне місце для грузинів. Поруч із ними одразу видно Тбіліське море. Також, коли зараз хороша погода, часто там буваю, гуляю, тому що це дуже красиве місце.

Реклама:

Ще був у парку Мтацмінда. Коли піднімаєшся туди фунікулером, то можеш побачити все місто як на долоні. Особливо ввечері дуже гарно. Кожному б рекомендував відвідати це місце, тому що там дуже красиво.

Також був у Боржомі. Там дуже красивий парк. І взагалі це місто, яке асоціюється з водою Боржомі. Був і в Батумі. Батумі більш сучасне місто, якщо порівнювати з Тбілісі. Тому що Тбілісі більш історичне, а Батумі вже, знаєте, як вони кажуть, маленький Дубай.

Раніше ми писали, що український футболіст розповів, що його дуже вразило в Грузії.