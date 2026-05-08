Не хоче бути в тіні: голкіпер збірної України влітку може перейти в Інтер

Український воротар Андрій Лунін може покинути мадридський Реал і перейти до міланського Інтера.

За інформацією Ysscores, Інтер готовий запропонувати за українця 20 мільйонів євро. Водночас портал Transfermarkt оцінює голкіпера у 15 мільйонів євро.

Повідомляється, що міланський клуб зацікавлений у підписанні Луніна вже під час найближчого літнього трансферного вікна.

Реклама

На тлі постійної конкуренції з Тібо Куртуа українець розглядає можливість зміни команди, щоб отримати стабільне місце в основному складі.

Попри те, що контракт Луніна з Реалом чинний до 2030 року, чутки про можливий відхід воротаря з мадридського клубу з’являються вже тривалий час.

Як повідомляє видання, «Лунін втомився залишатися у тіні Куртуа та хоче перейти до команди, де матиме статус основного голкіпера».

Нагадаємо, Лунін перейшов до Реала 22 червня 2018 року з луганської Зорі. Контракт підписали на шість років, а сума трансферу склала 8,5 млн євро. Дебютував за мадридців 31 липня 2018 року у матчі проти Манчестер Юнайтед.

Після переходу Лунін грав в оренді за Леганеса, Вальядодіда та Ов'єдо. У 2020 році повернувся до основної команди Реала як дублер Тібо Куртуа.

У вересні 2024 року Лунін продовжив контракт із мадридським клубом, підписавши нову п’ятирічну угоду. У нинішньому сезоні воротар провів 12 матчів у всіх турнірах, один із яких завершив «на нуль», та пропустив 21 м’яч. У Ла Лізі українець зіграв шість матчів, оформив один «сухий» поєдинок і пропустив сім голів.

Ранішее повідомлялось, що український воротар Реала Андрій Лунін опинився серед гравців, які можуть покинути мадридський клуб після завершення сезону.