«Несправедливий підхід». Легендарний голкіпер Іспанії став на захист Луніна після вильоту Реала з ЛЧ

Контрерас заявив, що не варто звинувачувати у всіх проблемах «вершкових» Луніна. Педро закликав не перекладати всю провину на українця і виявити до нього повагу.

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«Куртуа впродовж багатьох років зробив надзвичайне звичним, він — номер один у світі, і цей факт не означає, що провину в цьому випадку слід перекладати на Луніна. Він добре проявив себе, коли грав, і потрібно поважати його роботу.

Припускати, що Реал пройшов би далі з бельгійцем у старті, може навіть бути проявом неповаги до його партнера по команді. Це несправедливий підхід, адже він не є відповідальним за те, що Реал вибув із Ліги чемпіонів", — сказав Контрерас для AS.

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Реал у чвертьфіналі Ліги чемпіонів двічі програв Баварії (1:2, 3:4) і залишив турнір. У півфіналі ПСЖ зіграє з Баварією, а Атлетіко зустрінеться з Арсеналом. Перші матчі відбудуться 28 і 29 квітня 2026 року. Зустрічі у відповідь — 5 і 6 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті (Угорщина).

У нинішньому сезоні український воротар провів дев’ять матчів на клубному рівні за Реал, у яких пропустив 19 голів і один раз відіграв на нуль.

Повідомлялося, що Юрген Клопп відмовився очолити мадридський Реал і націлений на роботу з іншою командою.