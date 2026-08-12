«Моє кохання». Андрій Шевченко привітав дружину з днем народження і показав нове фото

У вівторок, 11 серпня, Пазік відсвяткувала своє 48-річчя.

Шевченко присвятив своїй коханій допис на сторінці в Instagram, у якому привітав її з днем народження. Президент УАФ також поділився спільним фото з Крістен.

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«З днем народження, моє кохання».

Менш ніж за добу допис зібрав понад 30 тисяч лайків і майже дві тисячі коментарів.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко одружився з Пазік у 2004 році. У шлюбі народилося четверо синів — Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер-Габріель.

Легендарний український футболіст протягом своєї ігрової кар'єри виступав за київське Динамо, Мілан і Челсі. Серед його головних досягнень — Золотий м’яч 2004 року, перемога в Лізі чемпіонів сезону 2002/03 та звання найкращого бомбардира в історії збірної України (48 голів).

Нині Андрій Миколайович є президентом Української асоціації футболу (УАФ). До цього він тренував Дженоа та національну збірну, яка під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко побив рекорд Шевченка, який тримався з Євро-2012.