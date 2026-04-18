«Не хочемо, щоб Росію допускали». Шевченко запросив президентів ФІФА та УЄФА в Україну

У коментарі Tribuna.com Шевченко заявив, що виступає проти допуску росіян до змагань і запросив президентів ФІФА Джанні Інфантіно та УЄФА Александера Чеферіна до України.

Реклама

«Дивіться, ми запрошуємо. Це може статися. Я ж кажу: ми, Україна, повинні бути відкритими для всіх. Ми ведемо таку політику, що ми відкриті. У нас є певні речі, ви знаєте, за які ми кажемо — це зрозуміло. У нас є наша політика щодо Росії, щодо їхнього допуску, і ми цього ніколи не приховували. І моя персональна політика, як була, так і залишається: ми не хочемо, щоб Росію допускали до футболу.

Але те, що вони приїжджають, свідчить що у нас є спілкування, що у нас є відносини, і я із задоволенням запрошую Інфантіно та Чеферіна приїхати в Україну", — сказав Шевченко.

Зазначимо, що 2 лютого президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що готовий обговорити можливість зняття заборони на участь команд з РФ у міжнародних турнірах.

Чеферін ж заявив, що його позиція щодо відсторонення не змінилася, однак вони щодня вивчають всі аспекти.

Раніше Шевченко розповів, коли УАФ визначиться з майбутнім Реброва у збірній.