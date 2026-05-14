«Питання з приводу інтелекту». Ексзірка збірної України назвав проблему Мудрика в Челсі

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Воронін в інтерв'ю Українському футболу поділився думками, чому вінгер мав проблеми з ігровим часом у лондонській команді.

«Навколо Мудрика було багато галасу: ціна трансферу, як він поїхав під час війни тощо. Час заспокоїв ситуацію, чітко позначивши його місце в Челсі.

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У нього є швидкість і техніка — це важливі якості у футболі, але цього недостатньо. З боку в мене є питання до інтелекту та ментальності Михайла.

Особисто я бачу Мудрика трохи в іншій ролі на футбольному полі й на іншій позиції. Мені здається, що там він міг би більше розкритися і реалізувати себе".

Воронін відмовився називати, про яку саме позицію говорить, лише сказавши, що це мають вирішувати фахівці.

Також форвард висловився і про чотирирічну дискваліфікацію Мудрика через позитивний допінг-тест.

«Усе виглядає дуже дивно. Тут питання до його представників. Якщо це не він сам, то як Мудрик може не знати де це сталося і хто за цим стоїть? Мовчання для нього — не вихід. Йому важливо зрозуміти, що зараз йдуть найкращі роки його кар'єри, і їх ніхто не поверне».

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що 25-річний Мудрик отримав від Футбольної асоціації Англії (FA) чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Вінгер подав апеляцію на рішення FA до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Востаннє українець виходив на поле у складі Челсі 28 листопада 2024 року в матчі загального етапу Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0).

Мудрик перейшов у Челсі з донецького Шахтаря в січні 2023 року. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонську команду Михайло провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

У складі збірної України Мудрик провів 28 матчів, забив три голи і віддав дві гольові передачі.

Раніше Даріо Срна розповів, чому Мудрик не зміг стати лідером Челсі.