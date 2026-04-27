«Ярмоленко має карт-бланш». Суркіс висловився про майбутнє українця в Динамо і рекорд УПЛ

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Суркіс розповів, що після закінчення поточного сезону-2025/26 представники клубу і футболіст мають сісти за стіл переговорів і обговорити подальше майбутнє.

«Ярмоленко має карт-бланш: або продовжувати грати далі, або стати спортивним директором. Він проходить курси УЄФА, дуже серйозно готується. Сподіваюся, що в нас із ним не буде жодних питань».

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Суркіс оцінив шанси Ярмоленка стати найкращим бомбардиром чемпіонату України в історії.

«Якщо він захоче, то гратиме далі. Ярмоленко приносить команді користь. Може, він не може грати 90 хвилин, але навіть коли він на лавці запасних і в роздягальні - це дуже велика допомога тренеру. Чи буде в Ярмоленка рекорд за голами? У мене відчуття, що в найближчих матчах він його поб'є. Ще в цьому сезоні», — сказав президент киян в інтерв'ю УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що Ярмоленко відзначився дублем у ворота Кривбасу (6:5), тепер на його рахунку 121 гол. Перше місце в рейтингу посідає легенда Динамо Київ Максим Шацьких (124 результативні удари).

У наступному турі УПЛ Динамо зіграє вдома проти донецького Шахтаря. Матч заплановано на 3 травня о 18:00.

Повідомлялося, що Суркіс назвав команду, яку він уже привітав із чемпіонством УПЛ.