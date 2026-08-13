«Легенда для демократичного світу». Ярмоленко розповів, що прочитав книгу про зрадника Радянського Союзу

Легенда збірної України прочитав книгу Бена Макінтайра «Шпигун і зрадник».

«Нещодавно я прочитав книгу Бена Макінтайра „Шпигун і зрадник“. Це документальний трилер про запекле протистояння радянських і західних спецслужб часів Холодної війни та захоплива історія шпигуна, який зрадив Радянський Союз і став легендою для демократичного світу. Книга справила на мене сильне враження, адже поєднує історичні факти з неймовірно динамічною оповіддю».

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Ярмоленко розповів, що зараз читає літературу про футбольний менеджмент.

«Зараз читаю літературу про футбольний менеджмент — ця тема цікавить мене не лише як футболіста, а й для розуміння того, як працює сучасний футбол за межами поля», — сказав Ярмоленко для блогу MEGOGO на Tribuna.com.

Зазначимо, що Динамо зараз грає з Карабахом у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Перший матч Динамо виграло в Карабаха з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації Ліги Європи Динамо в серії пенальті пройшло румунську Університатю, а в другому раунді відбору вибуло, поступившись грецькому ПАОКу.

Карабах також розпочав свій єврокубковий шлях у Лізі Європи. Спочатку команда пройшла ісландський Вестрі, а потім у серії пенальті поступилася болгарському ЦСКА.

Якщо кияни пройдуть азербайджанський Карабах у третьому раунді, то у фіналі відбору зіграють із переможцем пари Твенте (Нідерланди) — ДАК 1904 (Словаччина).