Побив 20-річний рекорд. Ярмоленко встановив унікальне досягнення в чемпіонаті України

У поєдинку 28-го туру проти Колоса (2:1) Ярмоленко відзначився голом із пенальті. Він став рекордсменом УПЛ за кількістю реалізованих поспіль 11-метрових ударів, досягнувши позначки у 20 точних пенальті, повідомляє пресслужба Динамо.

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Ярмоленко побив 20-річний рекорд, який належав грузинському ексфутболісту Таврії та Кривбаса Васілу Гігіадзе.

Уперше Ярмоленко реалізував пенальті на рівні чемпіонату України 6 квітня 2014 року в матчі проти Металіста (4:2). Відтоді він жодного разу не схибив з 11-метрової позначки.

Нагадаємо, Ярмоленко йде третім у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України (122 голи). Його випереджають лише Сергій Ребров (123) і Максим Шацьких (124).

У поточному сезоні 36‑річний Ярмоленко провів 32 матчі у всіх турнірах, забивши 10 м’ячів: вісім у чемпіонаті, один у Кубку України та ще один у Лізі конференцій.

Він дебютував за Динамо у 2008 році та виступав за киян до 2017‑го, після чого грав за Боруссію Дортмунд, Вест Гем та Аль-Айн. Після закордонного періоду у 2023‑му повернувся столичний клуб.

Раніше Віктор Леоненко назвав форварда Матвія Пономаренка гравцем, до якого найменше претензій у цьому сезоні.