Перемогу здобув ефектний удар п’ятою у виконанні вінгера Динамо Андрія Ярмоленка, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Його гол у ворота Кривбаса на 87‑й хвилині матчу 25‑го туру став не тільки окрасою матчу, а й приніс киянам перемогу у надрезультативному матчі - 6:5.

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На рахунку Ярмоленка вже 121 забитий м’яч в УПЛ. Він посідає третє місце серед найкращих бомбардирів в історії чемпіонату, поступаючись лише Сергію Реброву (123) та Максиму Шацьких (124).

За чотири тури до завершення УПЛ Шахтар лідирує з 10-очковим відривом. ЛНЗ йде другим з 53 очками, на один бал менше у Полісся. Динамо має 47 очок та йде на четвертому місці, випереджаючи на два бали Металіст 1925.

У наступному турі Динамо зіграє проти ЛНЗ. Матч відбудеться 9 травня о 15:30.

Також 20 травня Динамо зіграє проти Чернігова у фіналі Кубка України.

Повідомлялося, що у 26 турі УПЛ Шахтар обіграв Динамо з рахунком 2:1.

Нещодавно Артем Федецький оцінив шанси київського клубу на медалі УПЛ в цьому сезоні.

Раніше півзахисник Микола Шапаренко зізнався, який трофей хоче виграти з Динамо.