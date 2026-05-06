Ефектний гол Ярмоленка п’ятою визнано найкращим у квітні в УПЛ — відео
Андрій Ярмоленко (Фото: ФК Динамо Київ)
Українська Прем’єр‑ліга підбила підсумки голосування серед уболівальників за найкращий гол квітня.
Перемогу здобув ефектний удар п’ятою у виконанні вінгера Динамо Андрія Ярмоленка, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Його гол у ворота Кривбаса на 87‑й хвилині матчу 25‑го туру став не тільки окрасою матчу, а й приніс киянам перемогу у надрезультативному матчі - 6:5.
На рахунку Ярмоленка вже 121 забитий м’яч в УПЛ. Він посідає третє місце серед найкращих бомбардирів в історії чемпіонату, поступаючись лише Сергію Реброву (123) та Максиму Шацьких (124).
За чотири тури до завершення УПЛ Шахтар лідирує з 10-очковим відривом. ЛНЗ йде другим з 53 очками, на один бал менше у Полісся. Динамо має 47 очок та йде на четвертому місці, випереджаючи на два бали Металіст 1925.
У наступному турі Динамо зіграє проти ЛНЗ. Матч відбудеться 9 травня о 15:30.
Також 20 травня Динамо зіграє проти Чернігова у фіналі Кубка України.
Повідомлялося, що у 26 турі УПЛ Шахтар обіграв Динамо з рахунком 2:1.
Нещодавно Артем Федецький оцінив шанси київського клубу на медалі УПЛ в цьому сезоні.
Раніше півзахисник Микола Шапаренко зізнався, який трофей хоче виграти з Динамо.