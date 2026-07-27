10 секунд на рішення: в Англії запровадять нове правило через затяжні паузи воротарів

До проведення тестування долучаться Прем'єр-ліга, EFL, FA, Національна ліга, WSL та Pro Ref після отримання дозволу від Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), повідомляє Sky Sport.

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Проблема стосується ситуацій, коли воротарі нібито імітують травми, щоб зупинити гру, виграти час, дозволити тренерам провести перегрупування та передати футболістам необхідні вказівки.

У рамках випробування, якщо суддя дозволить фізіотерапевту вийти на поле для допомоги воротарю, тренер матиме 10 секунд, щоб визначити польового гравця, який залишить поле на одну хвилину. Якщо команда не обере футболіста, поле повинен буде залишити капітан.

Після поновлення гри номінований гравець має залишатися за межами поля щонайменше одну хвилину.

Мета нововведення — забезпечити необхідну медичну допомогу гравцям із реальними травмами, водночас усунути можливу спортивну перевагу від зупинок гри.

Раніше повідомлялось, що форвард збірної України Тимур Тутєров забив Ліверпулю через 4 хвилини після виходу на поле.

Раніше український футболіст Назарій Русин, пояснив, чому зірвався його трансфер до України.

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Повідомлялось, що лівий вінгер бельгійського Брюгге та збірної Греції Христос Цоліс перейшов до лондонського Арсенала.

Крім того, лондонський Челсі підписав нападника Моргана Роджерса, який перейшов із Астон Вілли.