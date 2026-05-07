В одному ряду з Андрієм Шевченком: Буковина може взяти в оренду півзахисника Динамо

21-річний гравець київського Динамо Антон Царенко, який зараз на правах оренди виступає за польську Лехію, можливо влітку перейде в чернівецьку Буковину.

Як повідомляє INSIDE UPL, Буковина розглядає хавбека як один із варіантів підсилення складу перед наступним сезоном.

Антон Царенко є вихованцем юнацької команди Динамо. У січні 2022 року він підписав із київським клубом свій перший професійний контракт терміном на три роки.

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Дебютував за Динамо 17 серпня 2022 року в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки. Царенко став п’ятим наймолодшим дебютантом Динамо в єврокубках після Максима Коваля, Іллі Забарного, Георгія Цітаїшвілі та Андрія Шевченка.

Загалом у складі Динамо Царенко провів 21 матч у всіх турнірах (18 в УПЛ, три в єврокубках) та забив два м’ячі.

Наразі Царенко виступає за польську Лехію, до якої приєднався 13 серпня 2024 року на правах оренди. У поточному сезоні півзахисник провів чотири матчі за клуб із Гданська та не відзначився результативними діями. Орендна угода футболіста розрахована до завершення сезону-2025/26. В Буковину він теж може перейти на правах оренди.

Наразі портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, Буковина достроково виграла Першу лігу. Наступного сезону клуб із Чернівців виступатиме в українській Прем'єр-лізі.

Раніше чернівецьку команду оштрафували на понад пів мільйона гривень після матчу з Динамо.