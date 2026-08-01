У 19 років дебютував на ЧС-2022: Борнмут підписав захисника збірної Португалії за 25 млн євро

22-річний футболіст є вихованцем академії Бенфіки. За основну команду він провів 235 матчів.

Деталі трансферу клуби не розголошують. Водночас, як раніше повідомляв інсайдер Фабріціо Романо, Бенфіка дозволила Сілві залишити команду за фіксовану суму у 25 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів євро передбачені як додаткові виплати.

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За даними Transfermarkt, ринкова вартість захисника оцінюється у 22 мільйони євро.

У складі збірної Португалії Сілва провів 20 матчів і взяв участь у чемпіонаті світу 2022 року, чемпіонаті Європи та Лізі націй УЄФА. За час виступів за клуб і національну команду він здобув шість трофеїв, а в сезоні-2022/23 був визнаний найкращим захисником Прімейра-ліги.

Сілва став другим літнім новачком Борнмута після переходу Альваро Родрігеса та поповнив команду Марко Розе перед стартом сезону-2026/27.

Зазначимо, що Сілва дебютував у Прімейра-лізі у 19 років, а невдовзі провів перший матч за національну збірну. На чемпіонаті світу-2022 він став наймолодшим футболістом в історії, який представляв Португалію на мундіалі, вийшовши у стартовому складі на матч проти Південної Кореї у віці 19 років, одного місяця і трьох днів.

Президент футбольних операцій «Борнмута» Тіаго Пінто прокоментував трансфер:

«Антоніу — гравець, яким ми захоплюємося вже давно, і ми раді вітати його в АФК Борнмут. Незважаючи на те, що йому лише 22 роки, він уже здобув видатний рівень досвіду в одному з найбільших європейських клубів, стабільно граючи у внутрішніх, європейських та міжнародних змаганнях. Цей досвід допоміг йому сформуватися в захисника зі справжньою зрілістю та лідерськими якостями».

Раніше повідомлялось, що міланський Інтер оголосив про трансфер центрального захисника збірної Англії Джона Стоунза.

Перед цим Арсенал за 40 мільйонів євро купив найкращого футболіста чемпіонату Бельгії Христоса Цоліса.