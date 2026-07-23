Антуан Грізманн провів перший поєдинок за Орландо Сіті у МЛС.

Колишній форвард збірної Франції допоміг команді з Флориди розгромити на виїзді Сан-Хосе Ертквейкс — 4:0. Грізманн відіграв увесь матч і відзначився дебютним голом у новому чемпіонаті.

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На початку другого тайму 35-річний нападник отримав м’яч у штрафному майданчику, підробив його під ліву ногу і влучно пробив у кут воріт.

Орландо здобуло п’яту перемогу у 16 матчах регулярного чемпіонату МЛС. Нова команда Грізманна перебуває на десятому місці у таблиці Східної конференції, продовжуючи боротьбу за зону плей-оф.

Нагадаємо, Грізманн перейшов в Орландо Сіті у липні цього року як вільний агент. Попередні п’ять сезонів Антуан провів у складі Атлетіко, перед цим він також виступав за Барселону і Реал Сосьєдад.

Грізманн — один із найкращих футболістів в історії збірної Франції, в його активі 44 голи у 137 матчах за національну команду. У 2018 році форвард виграв з французами чемпіонат світу і отримав Бронзовий м’яч як третій найкращий гравець турніру. Кар'єру у збірній Антуан завершив у 2024 році.

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У складі Атлетіко Грізманн вигравав Лігу Європи, Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА, а з Барселоною здобув Кубок Іспанії. У 2016 і 2018 роках він фінішував на третьому місці у голосуванні за Золотий м’яч.

Раніше повідомлялося, що трансфер Каземіро в Інтер Маямі опинився під підозрою — МЛС розпочала розслідування.