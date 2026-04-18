За словами наставника, якщо «містяни» поступляться, то втратять усі шанси на титул.

«Бути в боротьбі за титул справді чудово, але це не буде одним із найбільших наших досягнень. З кожним роком Арсенал стає все кращим й кращим…

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Звичайно, якщо ми програємо, то все закінчено. Але ще є багато матчів… Шість ігор — це багато, особливо в нашому календарі. Реальність така, що в Прем'єр-лізі у нас залишилося сім матчів, і це вирішальний момент".

Також Гвардіола назвав сильні сторони Арсенала й розповів, як його команда має зіграти, щоб здобути перемогу.

«Вони були найкращими до цього часу, і ми хочемо кинути їм виклик. Це просто футбольний матч, тому ми повинні підходити до нього, як до звичайної гри. Мета — добре зіграти та врахувати всі аспекти, необхідні для того, аби протистояти Арсеналу.

Шість очок — це не коротка відстань, але у вас є шанс це скоротити. Команда буде готова, наші вболівальники розкупили всі квитки Етіхад, все ідеально, щоб спробувати зіграти у нашу гру.

Що очікую від Арсенала? Верхові дуелі, єдиноборства, неймовірні довгі та другі передачі Давіда Раї. Вони дуже агресивні у пасах вперед. Вони були лідерами АПЛ протягом усього сезону, і я пишаюся тим, що ми досі кидаємо їм виклик. Ми повинні бути на найвищому рівні, щоб перемогти цих суперників", -цитує Гвардіолу BBC Sport.

Зазначимо, що Арсенал лідирує в АПЛ, маючи 70 залікових балів, у Сіті — 64, однак «містяни» мають гру в запасі.

Раніше ми писали, що чотириразовий переможець Ліги чемпіонів залишить Реал на правах вільного агента.