«Нас очікує виснажливе протистояння». Туран після нічиєї Шахтаря з ЛНЗ назвав найкращу команду України

Наставник «гірників» відзначив хорошу гру суперника та висловив розчарування, оскільки його команда втратила очки, попри якісний другий тайм і значну кількість створених моментів, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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«Хотів би привітати ЛНЗ з дійсно чудовою роботою, яку вони виконали. Це дуже чіпка команда, яка створила багато проблем. Ми проаналізували їхній стиль футболу, і гра відбувалася за двома сценаріями. У першому таймі вони дуже тиснули на наші ворота та якісно реалізували ту величезну кількість кутових, що ми дозволили їм заробити. Ми зуміли відзначитися двічі завдяки закиданням на Траоре, який притримав мʼяч, зігравши корпусом, та створив по суті дві чудові нагоди для своїх партнерів по команді.

У другому таймі сценарій подій відбувався на нашу користь — ми завдали багато ударів, які, на жаль, не зуміли конвертувати у забиті мʼячі. Тож я, звісно, не дуже радий тому факту, що ми втратили два очки, однак безмежно пишаюся хлопцями й тим обсягом роботи, який вони виконали", — сказав Туран

Окремо тренер згадав найближчі виклики Шахтаря — матч у Лізі конференцій проти АЗ та поєдинок чемпіонату проти Полісся. Цікаво, що турецький фахівець назвав житомирський клуб найкращим в Україні.

«Попереду на нас очікує дуже складне протистояння в Лізі конференцій УЄФА з АЗ Алкмар, а після також дуже важливий матч із житомирським Поліссям, яке, на моє переконання, є найкращою командою України з точки зору того футболу, що вони намагаються будувати, і взагалі тренерської роботи. Тому на нас, безумовно, очікує ще одне надзвичайно цікаве, інтенсивне й виснажливе протистояння», — заявив Туран.

Матч Шахтаря проти АЗ відбудеться 16 квытня, а з Поліссям «гірники» зустрінуться 20 квітня.

Раніше Туран назвав українського гравця з великим майбутнім.