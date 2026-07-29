«Багато чого навчився у вас». Тренер Шахтаря Туран розповів, як Україна змінила його життя

Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки свого першого сезону в Україні та поділився особистими враженнями від роботи з командою.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

За словами турецького фахівця, головною причиною успішного виступу «гірників» стала єдність колективу та відданість спільній ідеї.

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«Найважливішим було те, що наші слова не розходилися з ділом. Ми мали гасло „Одна команда — одна родина“, і минулого сезону справді жили за цим принципом. Незалежно від того, виходили футболісти на поле чи ні, усі діяли як справжня команда, і ми залишалися вірними своїй тактиці й системі», — зазначив Туран.

Наставник також наголосив, що за рік у команді між ним і гравцями сформувалося повне взаєморозуміння.

«Іноді немає потреби в тривалих промовах чи розмовах — достатньо навіть одного погляду, щоб донести те, що ми хочемо сказати. Між нами є емоційний зв’язок. Для мене вони насамперед брати, а вже потім гравці. Нас пов’язують дуже міцна дружба й взаєморозуміння, але, звісно, найперше вони завжди мають бути відданими команді та нашій системі. І якщо говорити відверто, то є речі, яких я ніколи не пробачу в команді: помилок, що стосуються командного духу та системи», — сказав турецький фахівець.

Особливо тренер наголосив на впливі України на його світогляд.

«Україна нагадала мені, що в житті є справді важливим. Цього року я багато чого навчився у вас, у ваших родин і в українських дітей. І можу сказати, що тепер я став менш радикальним і більш спокійним», — сказав Туран.

Минулого сезону команда Арди Турана стала чемпіоном України та завдяки високому клубному рейтингу напряму потрапила до основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Новий сезон УПЛ «гірники» відкриють 3 серпня матчем проти Кудрівки.

Раніше футболіст Шахтаря віктор Корнієнко назвав найбільшу помилку у своїй кар'єрі.