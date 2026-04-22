«Не зможе пройти без помилок». Легендарний Венгер назвав переможця АПЛ

22 квітня, 08:28
Арсен Венгер назвав переможця АПЛ (Фото: REUTERS/Віолета Сантос Моура)

Арсен Венгер назвав переможця АПЛ (Фото: REUTERS/Віолета Сантос Моура)

Колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер висловився про боротьбу за чемпіонство в АПЛ.

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Французький фахівець вважає, що «каноніри» зможуть виграти золоті медалі цього сезону.

«Я вірю, що Арсенал виграє чемпіонат. Глибоко в це вірю. На мій погляд, це виглядає цілком логічно.

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Мені подобається атака з Еберечі Езе, Мартіном Едегором, Каєм Хаверцем і Ноні Мадуеке. Манчестер Сіті не зможе пройти фінальний відрізок без помилок", — наводить слова Венгера Goal.

У турнірній таблиці чемпіонату Англії Арсенал посідає перше місце, в активі команди 70 очок після 33 турів. У Манчестер Сіті, який перебуває на другій позиції, 67 очок за 32 матчі.

У наступному турі «каноніри» вдома приймуть Ньюкасл (25 квітня), а Манчестер Сіті на виїзді зіграє з Бернлі (22 квітня).

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Зазначимо, що кілька тижнів тому підопічні Хосепа Гвардіоли обіграли Арсенал у фіналі Кубка англійської ліги. Лондонці продовжують свою участь у Лізі чемпіонів, де в півфіналі зіграють проти мадридського Атлетіко.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль визначився з долею головного тренера Арне Слота після перемоги в дербі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Манчестер Сіті Чемпионат Англии Арсен Венгер

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