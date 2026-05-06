«Я ніколи не відчував такого». Артета пояснив, як Арсенал обіграв Атлетіко і вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу команди у другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко і вихід у фінал турніру .

Наставник «канонірів» щасливий, адже команді вдалося дійти до вирішального матчу Ліги чемпіонів.

«Це неймовірна ніч, щоб переживати такі моменти разом із гравцями та всіма в клубі - це фантастичне відчуття. Це цілком логічно, якщо згадати, через що ми проходимо і що робимо. Я бачу стільки щасливих облич, гордих тим, що ми робимо».

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Фахівець відзначив єдність у лондонській команді.

«Що справило найбільше враження? Єдність. Було дуже складно ухвалювати певні рішення, і мені шкода хлопців. Я добре знаю, які вони чудові люди. І з деякими я сьогодні вдень поговорив, вибачився і сказав: „Я виставлю той самий склад“. І реакція одразу була: „Босе, я поруч, коли знадоблюся“, і вони мене обійняли».

Артета подякував фанатам, які створили атмосферу для перемоги.

«Ми знову разом творили історію. Я не можу бути більш щасливим або гордим за кожного, хто причетний до цього клубу.

Те, що відбувалося біля стадіону, було особливим і унікальним. Атмосфера, яку створили вболівальники, та енергія зробили цей вечір особливим. Я ніколи не відчував такого на стадіоні.

Ми виклалися на повну. Хлопці виконали неймовірну роботу. Через 20 років, і всього лише вдруге в нашій історії, ми повертаємося у фінал Ліги чемпіонів", — наводить слова тренера Sky Sports.

До цього Арсенал лише раз грав у фіналі Ліга чемпіонів УЄФА — у 2006 році, коли поступився Барселоні (1:2).

Інший фіналіст визначиться в протистоянні ПСЖ і Баварії, перший матч між якими завершився з рахунком 5:4 на користь парижан.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш-Арені в Будапешті.

Повідомлялося, що Сімеоне штовхнув спортивного директора Арсеналу під час півфіналу Ліги чемпіонів.