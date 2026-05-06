Колишній іспанський арбітр Антоніо Матеу Лаос різко висловився про роботу суддівської бригади Даніеля Зіберта у півфіналі Ліги чемпіонів між Арсеналом та Атлетіко (1:0) .

Про це повідомляє Marca.

За словами арбітра рівень арбітражу не відповідав статусу турніру і викликав чимало запитань.

«Рівень порушень, які він фіксував, нестача контролю… Це не гідно головного турніру у світі. Такий підхід до проведення гри супроводжувався численними суперечками та був вкрай неефективним з точки зору часу та організації», — сказав Лаос.

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Слід зазначити, що Лаос був головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів у 2021 році, коли грали Челсі Та Манчестер Сіті.

Перший матч між Атлетіко та Арсеналом у Мадриді завершився внічию 1:1, а у матчі-відповіді лондонці здобули мінімальну перемогу 1:0 та стали першими фіналістами Ліги чемпіонів. Інший фіналіст визначиться у протистоянні ПСЖ та Баварії, перший матч між якими завершився з рахунком 5:4 на користь парижан. Поєдинок у Мюнхені відбудеться сьогодні, 6 травня, о 22:00.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне штовхнув спортивного директора Арсенала під час півфіналу Ліги чемпіонів.

Також Сімеоне пояснив виліт Атлетіко від Арсеналу в півфіналі Ліги чемпіонів.