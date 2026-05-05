Атлетіко зіткнувся з неприємним інцидентом напередодні матчу-відповіді у півфіналі Ліги чемпіонів проти Арсенала.

У ніч перед грою в Лондоні невідомі влаштували піротехнічне шоу біля готелю Courthouse Hotel Shoreditch, де поселилася команда, повідомляє Marca.

Інцидент стався близько 1:30 ночі, коли футболісти мадридської команди вже відпочивали після тренування.

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За інформацією джерела, група людей підійшла до готелю і запустила серію феєрверків, намагаючись порушити сон гравців.

Спершу це виглядало як одиничний випадок, однак приблизно через 20 хвилин вибухи повторилися — вже більш інтенсивно. Частина гравців та членів делегації прокинулися через шум, що ускладнило нормальну підготовку до матчу.

У Атлетіко швидко відреагували на ситуацію та вже передали скаргу до УЄФА. У клубі вважають, що такі дії могли вплинути на підготовку до ключового поєдинку півфіналу турніру.

Зазначається, що, попри розташування готелю в безпечному районі, сторонні особи безперешкодно змогли наблизитися до місця перебування команди.

Матч Арсенал — Атлетіко відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00. Перший поєдинок завершився внічию 1:1.

Раніше повідомлялося, що форвард Атлетіко Хуліан Альварес побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.