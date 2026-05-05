«Вибухова ніч». Фанати зірвали сон гравцям Атлетіко перед півфіналом Ліги чемпіонів — іспанський клуб звернувся до УЄФА

5 травня, 16:57
Атлетіко провів тренування на Емірейтс (Фото: Reuters/Paul Childs)

Атлетіко провів тренування на Емірейтс (Фото: Reuters/Paul Childs)

Атлетіко зіткнувся з неприємним інцидентом напередодні матчу-відповіді у півфіналі Ліги чемпіонів проти Арсенала

У ніч перед грою в Лондоні невідомі влаштували піротехнічне шоу біля готелю Courthouse Hotel Shoreditch, де поселилася команда, повідомляє Marca.

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Інцидент стався близько 1:30 ночі, коли футболісти мадридської команди вже відпочивали після тренування.

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За інформацією джерела, група людей підійшла до готелю і запустила серію феєрверків, намагаючись порушити сон гравців.

Спершу це виглядало як одиничний випадок, однак приблизно через 20 хвилин вибухи повторилися — вже більш інтенсивно. Частина гравців та членів делегації прокинулися через шум, що ускладнило нормальну підготовку до матчу.

https://twitter.com/TeleFootball/status/2051653702851674316

У Атлетіко швидко відреагували на ситуацію та вже передали скаргу до УЄФА. У клубі вважають, що такі дії могли вплинути на підготовку до ключового поєдинку півфіналу турніру.

Зазначається, що, попри розташування готелю в безпечному районі, сторонні особи безперешкодно змогли наблизитися до місця перебування команди.

Матч Арсенал — Атлетіко відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00. Перший поєдинок завершився внічию 1:1.

Раніше повідомлялося, що форвард Атлетіко Хуліан Альварес побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Арсенал (Лондон) Футбол Ліга чемпіонів Атлетіко (Мадрид)

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