Арсенал повторив рекорд 55-річної давнини після перемоги над Атлетіко у Лізі чемпіонів

Арсенал може виграти АПЛ та ЛЧ (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Лондонський Арсенал здобув 41‑шу перемогу у сезоні 2025/26, обігравши Атлетіко (1:0) у матчі‑відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином, лондонська команда повторила клубний рекорд за кількістю перемог протягом одного сезону у всіх турнірах, повідомляє OptaJoe.

Востаннє Арсенал вигравав 41 матч за сезон у кампанії 1970/71, коли став чемпіоном Англії та володарем Кубка країни.

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Попереду у лондонців ще чотири матчі — три в АПЛ та фінал Ліги чемпіонів.

За три тури до завершення сезону в АПЛ Арсенал лідирує, випереджаючи Манчестер Сіті, у якого матч у запасі, на п’ять очок. У заключних матчах чемпіонату «каноніри» зіграють проти Вест Гема, Бернлі та Крістал Пелес.

Перший матч між Атлетіко та Арсеналом у Мадриді завершився внічию 1:1, а у матчі-відповіді лондонці здобули мінімальну перемогу 1:0 та стали першими фіналістами Ліги чемпіонів.

До цього Арсенал лише раз грав у фіналі Ліга чемпіонів УЄФА — у 2006 році, коли поступився Барселоні (1:2).

Інший фіналіст визначиться у протистоянні ПСЖ та Баварії, перший матч між якими завершився з рахунком 5:4 на користь парижан. Поєдинок у Мюнхені відбудеться сьогодні, 6 травня, о 22:00.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня Пушкаш-Арені в Будапешті.

Найкращим гравцем матчу Арсенал — Атлетіко було визнано півзахисника лондонців Деклана Райса.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне штовхнув спортивного директора Арсенала під час півфіналу Ліги чемпіонів.

Також Сімеоне пояснив виліт Атлетіко від Арсеналу в півфіналі Ліги чемпіонів.

Крім цього, відомий арбітр Матеу Лаос розкритикував суддівство матчу Арсенал — Атлетіко.

Водночас екснападник МЮ Вейн Руні розкритикував Арсенал за надмірні емоції після виходу у фінал ЛЧ.