Арсенал став першим фіналістом Ліги чемпіонів, обігравши Атлетіко
Сака забив переможний гол (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)
Лондонський Арсенал переміг мадридський Атлетіко з рахунком 1:0 у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів та вийшов у фінал.
У першому таймі команди не створили багато моментів, але Арсеналу все ж вдалося відкрити рахунок перед самою перервою. На 44-й хвилині Облак парирував удар Троссарда, а Сака вдало зіграв на добиванні.
На старті другого тайму момент мав Сімеоне, який обіграв воротаря, але захисник встиг вибити м’яч у нього з-під ніг.
На 66-й хвилині Дьокереш міг подвоювати перевагу «канонірів», проте з вигідної позиції запустив м’яч вище воріт.
Атлетіко створив небагато моментів, аби відігратися, тож Арсенал у підсумку впевнено довів матч до перемоги.
До цього Арсенал лише раз грав у фіналі Ліга чемпіонів — у 2006 році, коли поступився Барселоні (1:2).
Інший фіналіст визначиться у протистоянні ПСЖ та Баварії, перший матч між якими завершився з рахунком 5:4 на користь парижан.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня Пушкаш-Арені в Будапешті.
Арсенал — Атлетіко 1:0 (перший матч — 1:1)
Гол: Сака, 44
Повідомлялося, що фанати зірвали сон гравцям Атлетіко перед півфіналом Ліги чемпіонів з Арсеналом, після чого іспанський клуб звернувся до УЄФА.