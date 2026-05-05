Арсенал став першим фіналістом Ліги чемпіонів, обігравши Атлетіко

Лондонський Арсенал переміг мадридський Атлетіко з рахунком 1:0 у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів та вийшов у фінал.

У першому таймі команди не створили багато моментів, але Арсеналу все ж вдалося відкрити рахунок перед самою перервою. На 44-й хвилині Облак парирував удар Троссарда, а Сака вдало зіграв на добиванні.

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На старті другого тайму момент мав Сімеоне, який обіграв воротаря, але захисник встиг вибити м’яч у нього з-під ніг.

На 66-й хвилині Дьокереш міг подвоювати перевагу «канонірів», проте з вигідної позиції запустив м’яч вище воріт.

Атлетіко створив небагато моментів, аби відігратися, тож Арсенал у підсумку впевнено довів матч до перемоги.

До цього Арсенал лише раз грав у фіналі Ліга чемпіонів — у 2006 році, коли поступився Барселоні (1:2).

Інший фіналіст визначиться у протистоянні ПСЖ та Баварії, перший матч між якими завершився з рахунком 5:4 на користь парижан.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня Пушкаш-Арені в Будапешті.

Арсенал — Атлетіко 1:0 (перший матч — 1:1)

Гол: Сака, 44

Повідомлялося, що фанати зірвали сон гравцям Атлетіко перед півфіналом Ліги чемпіонів з Арсеналом, після чого іспанський клуб звернувся до УЄФА.