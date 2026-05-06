Мадридський Атлетіко покинув Лігу чемпіонів, програвши лондонському Арсеналу в другому матчі - 0:1 (1:2 за сумою двох зустрічей).

Головний тренер «матрацників» Дієго Сімеоне посварився зі спортивним директором «канонірів» Андреа Бертою в кінцівці півфіналу-відповіді.

На 95-й хвилині Берта підійшов до бічної лінії і жестами звертався до арбітра Даніеля Зіберта, який додав п’ять хвилин — він махав руками і вказував на зап’ястя, показуючи час.

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Сімеоне це не сподобалося — він штовхнув Берту. Офіційні представники УЄФА зупинили бійку, а незабаром пролунав фінальний свисток.

Зазначимо, що до приходу в Арсенал Андреа Берта довгі роки працював в Атлетіко, де обіймав посади технічного і спортивного директора з 2013 по 2025 рік. Дієго Сімеоне тренує Атлетіко з кінця 2011 року.

Інший фіналіст Ліги чемпіонів визначиться в протистоянні ПСЖ і Баварії, перший матч між якими завершився з рахунком 5:4 на користь парижан. Друга гра відбудеться в середу, 6 травня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш-Арені в Будапешті.

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