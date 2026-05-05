Арсенал — Атлетіко: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів

5 травня, 21:01
Уболівальники біля стадіону Арсеналу в день гри (Фото: Reuters/Paul Childs)

Уболівальники біля стадіону Арсеналу в день гри (Фото: Reuters/Paul Childs)

5 травня, у вівторок, пройде другий півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між цими командами.

Зустріч відбудеться в Лондоні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Арсенал — Атлетіко. А також давати відеоповтори голів.

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В Україні поєдинок Арсенал — Атлетіко в прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Арсенал — єдина команда, яка не програла жодного матчу в цій Лізі чемпіонів (10 перемог і 3 нічиї). Тиждень тому в Мадриді перший півфінал між Атлетіко та Арсеналом завершився внічию — 1:1.

Для Атлетіко це сьомий півфінал Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів. Мадридці тричі пробивалися далі і тричі вилітали на цій стадії.

Арсенал уперше у своїй історії вийшов у півфінал Ліги чемпіонів двічі поспіль. Загалом команда раніше тричі грала на цій стадії і лише раз виходила у фінал.

Незважаючи на те, що обидві команди вже грали у фіналі турніру, жодна з них не змогла завоювати трофей.

Напередодні матчу англійські фанати не давали спати гравцям Атлетіко, іспанський клуб уже поскаржився на це в УЄФА.

Раніше повідомлялося, що форвард Атлетіко Хуліан Альварес побив гольовий рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга чемпіонів Атлетіко (Мадрид) Арсенал (Лондон)

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