16 серпня відбудеться матч за Суперкубок Англії 2026 року, в якому зустрінуться лондонський Арсенал і Манчестер Сіті.

Фінальний поєдинок відбудеться на стадіоні Міленіум у Кардіффі (Уельс). Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:00 за київським часом.

Арсенал завершив сезон 2025/2026 в англійській Прем'єр-лізі на першому місці. Команда набрала 85 очок у 38 матчах.

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Минулого сезону Манчестер Сіті посів друге місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 78 очок, а також виграв Кубок Англії, перемігши у фіналі Челсі (1:0).

Де дивитися матч Арсенал — Манчестер Сіті? В Україні гру можна переглянути в прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports, доступному на різних OTT-платформах.

Хто фаворит? У букмекерських конторах такі коефіцієнти на матч: перемога Арсенала — 2,80, нічия — 3,45, перемога Манчестер Сіті — 2,69. Коефіцієнт на здобуття Суперкубка: Манчестер Сіті — 1,88, Арсенал — 1,98.

Суперкубок Англії — щорічний футбольний матч, у якому зустрічаються чемпіон Прем'єр-ліги та володар Кубка Англії. Перший розіграш Суперкубка Англії відбувся в сезоні 1908/09 років.

Найбільш титулованим клубом є Манчестер Юнайтед, який перемагав у турнірі 21 раз. Арсенал має 17 трофеїв, а Манчестер Сіті — 7.